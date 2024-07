40 WATT SUN steht näher am Leben

Der Nachfolger des 2022 erschienenen Album "Perfect Light" steht in den Startlöchern. Die Atmospheric Doomster 40 WATT SUN veröffentlichen am 6. September die neue Platte "Little Weight" digital über Cappio Records, die physischen Formate (LP und CD) dann über Patric Walker's eigenes Label Fisher's Folly.

Mit 'Closer To Life' gibt es auch bereits eine erste Hörkostprobe zu belauschen.

'Closer To Life'