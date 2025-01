220 VOLT mit neuem Sänger und Ankündigung für 2025

Die Schwedischen Schwermetaller 220 VOLT haben bekannt gegeben, dass am Mikrofon jetzt Fredrik Nordh stehen wird. Mit dem neuen Sänger wollen die Östersunder in diesem Jahr ein neues Album heruasbringen. Das Songwriting ist dafür bereits abgeschlossen und es steht der Gang ins Studio an.

Um einen Einblick in den Gesangsstil von Frederik zu bekommen, hat 220 VOLT ein Youtube Video seiner vorherigen Band ATOMIC LOVE REACTOR auf Facebook verlinkt.

https://www.youtube.com/watch?v=kAAf7eTKNBw

