SPITFIRE mit Plattenvertrag bei Witches' Brew Records

Gute Nachrichten aus Karlsruhe: Die badischen Speed-Metaller SPITFIRE haben einen Plattenvertrag für ihr zweites Studioalbum "Nightmares" an Land gezogen, das bereits fertig eingespielt ist. Nach den tollen Eindrücken, die wir beim Studioreport gewonnen haben, freuen wir uns riesig darüber, dass Witches Brew Records die Masters noch diese Woche ins Presswerk geben wird. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, sobald ein Veröffentlichungsdatum am Horizont erkennbar wird, denn versprochen: "Shockwaves" hat ernsthaft einige echte Granaten an Bord.

Quelle: Witches Brew Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: spitfire witches brew shockwaves gas gäba