Der zweite Streich seit dem Comeback verfolgt den eingeschlagenen Weg überzeugend weiter.

Knapp drei Jahre ist es her, dass die Finnen ihr Comeback gaben, das von den verbliebenen und nachgewachsenen Fans durchaus wohlwollend aufgenommen wurde, und nun ist es Zeit für Nachschlag. Mit "As In Gardens, So In Tombs" erscheint dieser Tage das sechste vollständige Studioalbum von ...AND OCEANS. Schon das eröffnende Titelstück macht klar, dass das Sextett aus Pietarsaari weiterhin eine Spielart des Black Metals bevorzugt, die sich im Gitarrenbereich gleichermaßen meist rasend schnell und stets hochmelodisch präsentiert, und zudem von einer massiven, orchestralen Keyboard-Breitseite flankiert wird, welcher Tore Stjerna und Juho Räihä im Necromorbus Studio auch einen entsprechend breitwandigen, klaren, kalten Sound zurechtgezimmert haben.



Die zweistimmigen, melodischen Gitarren überlappen mit dem mal flächigen, gerne aber auch die Melodien aufgreifenden Keyboards, während im Hintergrund Drummer Kauko Kuusisalo gerne einmal ins Blasten verfällt und Frontmann Mathias Lillmåns klassisch schwarzmetallisch seine grimmige Weisen keift. Dafür ist etwa 'The Collector And His Construct' ein perfektes Beipiel, das jedoch ebenso exemplarisch zeigt, wie die Band geschickt das Tempo variiert und immer wieder auch getragene, atmosphärische Passagen einflicht, vor einem marschierenden Rhythmus, wodurch eine gewisse Majestät und Erhabenheit zelebriert wird, bevor das Ganze wieder in die Raserei verfällt.



Doch auch die rasend schnellen Momente werden von ...AND OCEANS wie einst bei EMPEROR oder LIMBONIC ART stets in einer Art und Weise mit den Keyboard-Melodien koloriert, dass der schwarzmetallische Mix der Band immer konsequent ein Entgleiten in allzu grimmige, wahnhafte, extreme Gefilde vermeidet und so letztlich doch Vertreter der eher kommerziellen Ausprägung des Genres bleibt, speziell wenn man sich wie etwa bei 'Within Fire And Crystal' ein wenig an DIMMU BORGIR zu "Spiritual Black Dimensions"-Zeiten anlehnt, oder wie bei 'Carried On Lead Wings' die groovenden, getrageneren Songs von DARK FUNERAL zu zitieren scheint und diese um einen ordentlichen Schuss Keyboard-Glitter erweitert.



Das ist keineswegs negativ gemeint, denn von überzogenem Kitsch ist ...AND OCEANS ebenso weit entfernt wie vom tiefen, grimmigen Underground. Der Stilmix ist klassisch im Sinne der späten 1990er, die Kompositionsweise ist in sich schlüssig und auf Songebene auch durchaus vielseitig. Auf Albumdistanz gesehen, hätten die Finnen zwar meines Erachtens mit etwas mehr unterschiedlichen Songtypen arbeiten können, die für mehr Abwechslung sorgen, doch nichtsdestotrotz wird der mit dem Comeback eingeschlagene Weg hier konsequent und überzeugend weiter verfolgt, so dass Fans symphonischen Black Metals weiterhin auf die Band setzen dürfen.