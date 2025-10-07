ZAPPA, FRANK - One Size Fits All (50 Anniversary)

One Size Fits All (50 Anniversary)

Genre:
Prog Rock / Jazz Rock
∅-Note:
10.00
Label:
Universal Music
Release:
26.09.2025

    1. Seite A
    2. Inca Road
    3. Can't Afford No Shoes
    4. Sofa No. 1
    5. Po-Jama People
    6. Seite B
    7. Florentine Pogen
    8. Evelyn, A Modified Dog
    9. San Ber'dino
    10. Andy
    11. Sofa No. 2
    1. Seite C
    2. Inca Road  Rough Mix
    3. Can't Afford No Shoes  Rough Mix
    4. Sofa No. 1  Basic Tracks, Take 6
    5. Bitch, Bitch, Bitch  Basic Tracks, Take 1
    6. Seite D
    7. Po-Jama People  Old Mix
    8. Evelyn, A Modified Dog  Session Outtake
    9. Something/Anything  Rough Mix
    10. Sofa No. 2  Rough Mix

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

