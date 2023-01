XANDRIA ist wahrhaftig "reborn"!

Sechs Jahre mussten wir auf ein neues Album von XANDRIA warten! Das einzige übrig gebliebene Gründungsmitglied, Gitarrist Marco Heubaum, hat die Band neu aufgestellt, das neue Lineup besteht nun aus Robert Klawonn (Gitarre), Tim Schwarz (Bass), Dimitrios Gatsios (Drums) und der Sängerin Ambre Vourvahis.

Auf "The Wonders Still Awaiting" erwartet uns ebenfalls ein 40-köpfiger klassischer Chor, das Sofia Session Orchestra, sowie SUBWAY TO SALLYs Ally Storch mit Geige- und Cello-Beiträgen. Herausragend ist natürlich Ambre Vourvahis, die einen unglaublichen Stimmumfang aufweist: Von opernhaftem Gesang über rockige Vocals bis hin zu Death-Metal-Growls hat sie alles in ihrem Repertoire.

Die Platte startet rasant mit 'Two Worlds', zuerst noch choralartig, dann folgen knallhartes Drumming und Gitarrenriffing und die ersten Growls. Der Chorgesang zusammen mit Ambres überragender Stimme lässt schon ein erstes Mal aufhorchen. Auch in 'Reborn' – die erste Single-Auskopplung, nomen est omen – zeigt Ambre, was so alles in ihr steckt: ein bisschen zart, ein bisschen opernhaft, ein Klecks Growls eingestreut, also sehr vielschichtig. Schon da lässt sich erahnen, was uns auf diesem Album erwartet. In der zweiten Auskopplung 'You Will Never Be Our God' ist sie gemeinsam mit Ralf Scheepers zu hören. Ein sehr bewegender Song mit einem aufrüttelndem, nachdenklich stimmenden Video, das leider den Zustand unserer gegenwärtigen Zeit nur zu gut aufgreift.

In 'Ghosts', der dritten Auskopplung, gibt es großartige Chöre zu hören, tolles Gitarrenriffing und ein bisschen Glamour darf auch nicht fehlen – obwohl es ein eher etwas düsterer Song ist, der ein wenig in Melodic Death Metal-Gefilden wildert. Das wunderschöne, futuristisch gestaltete Video zum Titeltrack 'The Wonders Still Awaiting' zeigt wieder eine andere Seite einer Band, die sich nicht einfach in ein Schema pressen lassen will. Ruhiger und balladesk kommt 'Your Stories I'll Remember' herüber, bei der Ally Storch (SUBWAY TO SALLY) ihre Geige sprechen lässt. Es folgt das hymnenhafte, melodiöse 'My Curse Is My Redemption', bevor Ambre bei 'Illusion Is Their Name' wieder Growls beisteuert und sich Dimitrios Gatsios einen Wolf trommelt! Ein ganz starker Titel! Mit dem eindringlichen 'Paradise' wird es einmal mehr balladesk, während die Band bei 'Mirror Of Time' direkt wieder ordentlich Gas gibt und auch hier Ambre wieder ihre düsteren Growls ausspielt, als Kontrastprogramm dazu kommen Geige und Klavier zum Einsatz.

'Scars' geht wieder etwas mehr in Richtung dunkle Ballade, die sich im Gehörgang festsetzt und für Gänsehaut sorgt. Stellenweise kommt 'The Maiden And The Child' etwas düster, ja unheimlich daher, der Chorgesang am Anfang und zwischendrin weckt bei mir Assoziationen zur Musik von 'Carmina Burana'. Auch hier bin ich wieder absolut vom Drumming begeistert! Den Abschluss des Albums bildet der über neunmütige, leicht orientalisch angehauchte, symphonische Track 'Astèria', bei dem man noch einmal in die vielfältigen musikalischen Facetten der "wiedergeborenen" Band eintauchen kann. Chor, Geige, Gitarrensolo, Drumming und wieder ein Text, der mich sehr nachdenklich und betroffen macht. Ein ausgesprochen gelungener Abschluss einer starken Platte.

Mit "The Wonders Still Awaiting" hat es XANDRIA geschafft, einen wahrhaft fulminanten Neustart hinzulegen. Mit der Wahl von Ambre Vourvahis als Sängerin, hat Marco Heubaum ein ausgezeichnetes Händchen bewiesen, aber auch der Rest der Instrumentaltruppe kann sich hören lassen, wobei es mir ganz besonders Drummer Dimitrios Gatsios mit seinem unglaublichen Spiel angetan hat! Doch nicht nur die abwechslungsreiche Musik, die sich oft ohrwurmartig im Gehör festsetzt, ist vom Allerfeinsten, man sollte wirklich auch auf die aussagekräftigen Texte achten, die von den mannigfaltigen Gefahren handeln, in denen wir und unsere Welt sich befinden. "The Wonders Still Awaiting" gehört für mich schon zu den ersten Highlights in diesem Jahr.