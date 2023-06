Keine Wunder, aber schöner, ins Ohr gehender Power Metal.

Manchmal muss ich mich erst ein wenig sortieren, ob der vielen Nebenprojekte diverser Musiker. So geschehen auch bei den WONDERS. Beim ersten Blick auf das Bandfoto dachte ich: "Huch, den Mann kenne ich doch." Also erst einmal dezent in den Infos nachgesehen, wer bei dieser Band so sein "Unwesen" treibt und dabei festgestellt, dass "Beyond The Mirage" schon das zweite Album der Herren ist. Das 2021er-Debüt-Album "The Fragments Of Wonder" ist komplett an mir vorbeigegangen.



Die WONDERS-Besetzung besteht aus den Brüdern Pietro Paolo Lunesu (Gitarre) und Giorgio Lunesu (Schlagzeug), die seit 1999 mit ihrer Band EVEN FLOW die Metal-Welt bereichern. Für den Gesang zeichnet Marco Pastorino verantwortlich, dessen Hauptband TEMPERANCE ist und der inzwischen auch das Line-up von SERENITY erweitert, da jedoch hauptsächlich als Zweitgitarrist. In diesem Moment ist bei mir der Groschen gefallen und ich wusste wieder, woher ich den Mann kenne. Hier konzentriet er sich aber vollkommen auf den Gesang. Mit Luca Negro am Bass ist ein weiteres TEMPERANCE-Mitglied am Start und last but not least gibt es da noch Bob Katsionis, der auch bei diversen Bands ist oder war (beispielsweise SEROIUS BLACK, ex-FIREWIND). Bei "Beyond The Mirage" ist Herr Katsionis nicht nur Herr über das Keyboard, sondern auch verantwortlich für die Arrangements, die Studioproduktion und sogar für das schicke CD-Cover.



Was erwartet uns bei "Beyond The Mirage"? Hauptsächlich schöner, melodischer Power Metal, der gut ins Ohr geht und von dem sich die geneigten Leser bei den beiden Videos zu 'One Million Miles' und 'Breaking The Chains' schon einmal überzeugen können. Flott, mitreißend und mit knallhartem Drumming geht es mit 'Here I Go Again' weiter, auch hier überzeugt Marco Pastorino wieder mit herausragendem Gesang (der mich schon bei TEMPERANCE begeistert hat). In diesem schweißtreibenden Stil geht es auch bei den nächsten vier Songs weiter, wobei 'Hold Me, Save Me' durch ein Keyboard/Klavier-Zwischenspiel sehr schön aufgelockert wird, mich bei 'Once Upon A Time' besonders das Drumming wieder sehr erfreut, ebenso wie bei dem rasanten 'Coming Home'. Akustische Gitarrenklänge leiten die wunderschöne Ballade 'All My Dreams' ein, die mich am Anfang tatsächlich ein bisschen an 'The Bard's Song' erinnert und von Marco sehr gefühlvoll vorgetragen wird. Der vorletzte Track, 'Into The Light', hat einen tollen Klaviereinstieg und punktet bei mir auch wieder mit seinem rasanten Drumming und seinen überraschenden musikalischen Zwischenspielen. 'The Time Of Your Life' setzt den Schlusspunkt eines Albums, das mich sehr angenehm überrascht hat und bei dem alle irgendwie noch einmal zur Höchstform auflaufen.



Was soll ich sagen? WONDERS ist eine Band, die mich mit "Beyond The Mirage" mehr als angenehm überrascht hat. Das Album läuft sozusagen "runter wie Öl" und Pietro Paolo hat beim Songwriting wirklich ein gutes Händchen gezeigt. Seine Arbeit wird von allen Beteiligten grandios umgesetzt, wobei ich gar nicht sagen kann, welcher der Beteiligten mich am meisten beeindruckt. Fröhlich-rasanter, mitreißender Power Metal, der zumindest mich begeistert.