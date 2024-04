Frech, wild und glamourös!

Beim Stöbern in meiner Indie-Sammlung bin ich zuletzt noch einmal auf das Debüt der SPACE AGE PLAYBOYS gestoßen, einem damaligen Nebenprojekt von WARRIOR SOUL-Mastermind Kory Clarke, der seine Vorliebe für den Glam Pop der späten 70er hier auch mit einer recht eigenwilligen Gesangstechnik untermauerte. Wenn ich mir nun zum Vergleich das neue Album der WINE LIPS aus Toronto zur Brust nehme, entdecke ich zahlreiche Parallelen: die Band arbeitet ebenfalls mit Garage-Rock-Einflüssen, findet glamouröse Sounds offensichtlich auch ganz prall, ist aber auch dem Indie-Punk gegenüber absolut nicht abgeneigt - und mit dieser Mischung will die Band nun "Super Mega Ultra" sein.



Die Mischung macht das ganze jedenfalls extrem spannend, da der rauen Schmutzrock-Attitüde hier einige Glam-Rock-Gitarren entgegengesetzt werden, die einen befremdlichen, letztlich aber doch sehr coolen Kontrast bilden. Und auch am Gesang ist die hohe, meist verzerrte Stimme grundsätzlich eher gewöhnungsbedürftig, aber vor dem Hintergrund dieser klanglich doch experimentellen Zusammensetzung passt sie tatsächlich wie die Faust aufs Auge zu den lebendigen zwölf Stücken dieser Scheibe.



Die Bestätigung für einen Titel wie "Super Mega Ultra" gibt es dann aber in den starken Hooklines, die nicht selten auch das Material der schwedischen Schule durchlaufen. GLUECIFER und THE HELLACOPTERS sind in vielen Songs ebenso präsent wie TURBONEGRO in den Augenblicken, in denen der pure Rock & Roll durchschimmert. Dass zwischendurch auch ein paar tanzbare Grooves die Runde machen, ein paar Funk-Rhythmen Einzug halten und hin und wieder sogar ein Name wie David Bowie im Orbit herumschwirrt, macht das Vergnügen nur noch größer und die Platte zugleich unberechenbarer. WINE LIPS lässt sich nämlich an keiner Stelle vorschreiben, was zusammengehören muss und was eben nicht, und generiert über diese freche Haltung schließlich auch seine Reize. Natürlich sind gewisse Präferenzen gefragt, wenn man diesen Wildfang wirklich lieben lernen möchte. Doch die Kanadier machen es dem Hörer nicht sonderlich schwer, schaffen ein Höchstmaß an Aufregung und sind für Fans aller genannten Acts eigentlich eine Offenbarung. Ziemlich cooles Teil!