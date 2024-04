Retro oder Original? Ganz egal: Das Ergebnis ist phänomenal!

Diese Band ist schier unglaublich, denn sie musiziert tatsächlich im Hier und Jetzt: Wenn man sich die zweite Platte von WHITE DOG aus dem texanischen Austin anhört, könnte man meinen, ein echter Nerd habe aus einer völlig verstaubten Musiktruhe noch einen richtig großen Schatz herausgekramt und sich dafür stark gemacht, dass dieser noch einmal neu aufgelegt wird, damit auch alle Welt erkennt, wie genial dieses Album ist. Doch dann wird man in die Realität zurückgeholt, damit konfrontiert, dass die Band erst seit 2015 existiert, vor drei Jahren ihr Debüt aufgelegt hat und sich einen Teufel darum schert, was gerade in der Musikwelt geschieht. Stattdessen bevorzugt WHITE DOG den Classic Rock der frühen 70er, bringt ihn authentisch auf den Punkt, wählt hierzu einen herrlich fuzzigen Sound und erzeugt überhaupt keinen Verdacht, dass die Band in der Tat kein Original aus dieser Zeit ist - und das ist absolut bemerkenswert.



Um dem Ganzen aber noch einmal klar einen draufzusetzen, gelingt es den amerikanischen Retro-Liebhabern aber tatsächlich, sich auf "Double Dog Dare" von jedem offenkundigen Vergleich freizusprechen. In den etwas groovigeren Parts lauert zwar ab und zu mal LED ZEPPELIN in der Anfangsphase, die Gitarrensoli sprechen für eine starke Verbindung zu CREAM und vokaltechnisch nähert man sich den ersten drei Alben aus dem Hause AEROSMITH an, aber im Großen und Ganzen ist WHITE DOG in einer ganz eigenen Spur unterwegs, adaptiert dabei gerne auch mal ein paar Country-Noten und liefert schlussendlich eigentlich den perfekten "Easy Rider"-Soundtrack - nur eben gefühlt Lichtjahre später.



Die Lässigkeit in der Performance spricht unterdessen für sich: WHITE DOG lebt, atmet und scheißt Classic Rock und hat die Hausaufgaben mit Bravour gemeistert. Selbst wenn man sich im zwischenzeitlichen Interludium 'A Message From Our Sponsor' betont humorvoll gibt, gibt es an keiner Stelle des Albums irgendeinen Zweifel, dass diese Männer ihr Ding nicht konsequent bis zur Ziellinie durchziehen würden und mit ihrem wohlwollenden Tunnelblick ihrer Linie treu bleiben. "Double Dare Dog" ist die perfekte Begleitmusik für den Road Trip durch den Wilden Westen, ordentlich heruntergekühlt, extrem relaxt und einfach nur wunderbar authentisch. Immer noch kaum zu fassen, dass dieser Sound auch fünf Dekaden später noch so exakt rproduziert werden kann.