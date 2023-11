Spannender, aber auch etwas überladener Stilmix aus Finnland.

Was ist in Finnland eigentlich im Trinkwasser, dass das Land der tausend Seen uns praktisch im Wochentakt neue spannende Newcomer beschert. Gerade das Label Inverse Records hat sich hier als schier unerschöpfliche Fundgrube entpuppt. Kein Wunder also, dass auch WEIGHTLESS WORLD bei den finnischen Metal-Experten gelandet ist, um mit deren Hilfe das Zweitwerk "Sleepwalker" auch außerhalb des eigenen Heimatlandes auf die Metalgemeinde loszulassen. Der Silberling folgt dabei dem etwas eigenartig benannten Debüt "The End Of Beginning", das im Jahr 2019 noch in Eigenregie veröffentlicht wurde.



Musikalisch denkt man natürlich bei Finnland immer sofort an melodischen Todesstahl, doch auch wenn der Fünfer durchaus ein paar moderneren Melodic-Deathern und Metalcore'lern nacheifert und gerade bei den teilweise eingesetzten harschen Screams ein paar COB-Vibes verbreitet, ist die musikalische Einordnung ingesamt doch etwas komplizierter. Gepaart wird das typisch skandinavische Fundament nämlich mit einer gehörigen Portion Alternative Metal und wuchtigen Groove-Riffs, bevor gerade gesanglich ein paar Power-Metal-Parallelen ihren Weg in den Bandsound finden. Eine dezente Folk-Note bei der Melodieführung noch dazu und fertig ist ein Stilmix, den ich zumindest so bisher noch nicht gehört habe. Eigenständigkeit ist aber bekanntlich ja noch lange nicht alles, denn auch das Songmaterial muss stimmen.



Doch auch hier sind die Finnen auf einem guten Weg, denn echte Ausfälle sucht man auf "Sleepwalker" vergebens. Einige Anläufe braucht die Platte initial trotzdem, denn durch die stilistische Vielfalt balanciert der Fünfer auch immer dicht am Abgrund, der die Scheibe eher nach lose zusammengereihter Compilation klingen lassen könnte. Nehmen wir etwa nur einmal 'Speedrun', das mit seinen klamaukigen Keyboards eher an den Soundtrack eines alten Konsolenspiels erinnert, gleichzeitig aber auch seine melodischen Widerhaken fest im Gedächtnis verankert. Eine Position weiter in der Trackliste und plötzlich hat man es bei 'Eyes Of A God' mit einem wuchtigen Melodic-Deather zu tun, der sogar phasenweise an BEFORE THE DAWN denken lässt, im Refrain aber plötzlich eine ORDEN OGAN-Note bekommt und insgesamt einer der stärksten Songs der gesamten Platte ist. Wieder einen Song weiter serviert 'Ragdoll' plötzlich modernen Alternative Metal mit einer ordentlichen Portion Groove und einem großen Refrain. Wobei ich gestehen muss, dass der Klargesang von Fronter Perttu Korhonen noch die größte Schwachstelle des Bandsounds ist, serviert er doch nicht jede Gesangsmelodie mit der nötigen Portion Selbstvertrauen. Besonders fällt dieser Umstand auf, wenn sich der Fünfer in Hard-Rock-Gefilde wagt und in 'Pitch-Black Rainbow' sogar Kollegen wie ECLIPSE zitiert und einfach mal einen radiotauglichen Rocksong raushaut.



Das Gesamtbild von "Sleepwalker" bleibt trotz aller musikalischer Klasse dann doch etwas zerrissen. Einerseits muss man schlicht und ergreifend den Hut vor der überbordenden Kreativität des Quintetts ziehen, andererseits übertreiben es die Jungs mit dem Blick über den Tellerrand auch gerne einmal, weswegen ich auch nach zwei Durchläufen noch nicht raus habe, wie man WEIGHTLESS WORLD schlussendlich kategorisieren würde. Im Kern ist auch das keine schlechte Sache, immerhin wünschen wir uns alle ja immer etwas Eigenständigkeit von neuen Bands, doch die Konzentration auf zwei oder drei besonders starke Facetten des eigenen Stilmixes könnte in Zukunft zu einem etwas kohärenteren und besseren Album führen.