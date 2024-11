Dunkel, melodisch und mit viel Groove.

Da hat sich das Label Cruz del Sur aber einen feinen Act ins Haus geholt! THE WATCHER aus Boston spielt dunklen und leicht okkulten Heavy Metal, der ein wenig Richtung Heavy Rock tendiert und aus doomigen Klängen Intensität und Düsternis bezieht. Das Artwork fängt die Atmosphäre des Erstlings "Out Of The Dark" sehr gut ein. Die Kapelle ist übrigens nicht zu verwechseln mit THE WATCHER aus hiesigen Landen, wo progressiver Death Metal angeboten wird.



Das amerikanische Trio ist 2021 mit der 7" "Your Turn To Die" zum ersten Mal vorstellig geworden, die bereits dieselben Trademarks aufweist wie das nun erscheinende Debütalbum. Wenn hier von Doom-Einflüssen die Rede ist, so soll damit nicht gesagt sein, dass "Out Of The Dark" langsam oder schleppend wäre. Am liebsten würde ich einen Vergleich mit DANZIG anstellen wollen, jedoch fehlt bei THE WATCHER die bluesige Note vollständig. Die Gesangslinien erinnern manchmal entfernt an Ozzy, jedoch hat Sänger Paden Reed – zugleich einer der beiden Gitarristen – eine andere Stimmfarbe und -lage als der Prince Of Darkness. Aber man kann sich überhaupt ganz gut vorstellen, dass sich BLACK SABBATH und PENTAGRAM häufiger auf dem Plattenteller oder im CD-Player der düsteren Drei drehen. 'Exiled' erinnert an die großartigen atmosphärischen Stücke von BLACK SABBATH. Es ist wohl eher der Proto-Doom der 70er und frühen 80er als der klassische Doom Metal, der seine Spuren in der DNA der Bostoner hinterlassen hat. Aber auch der Einfluss der NWoBHM ist herauszuhören ('Strike Back', 'Burning World').



Was mir sehr gut gefällt, ist die natürlich tönende Produktion, die die tollen Drumfills und die exzellente Beckenarbeit richtig schön herausstellt. Das Schlagzeugspiel verleiht der Musik von THE WATCHER etwas Energetisches, was einen interessanten Kontrast zu den wuchtigen Riffs ergibt. "Out Of The Dark" bietet eine schöne Mischung aus einprägsamen Melodien, Groove und Düsternis. Abwechslungsreich ist der Langspieler ebenfalls. Bei 'The Revelator' gibt es sogar eine Sequenz mit Growls. Nur fröhliche Klänge darf man nicht erwarten. Als Anspieltipp empfiehlt sich besonders der Titeltrack.