1997 eingefroren, soeben aufgetaut, immer noch schmackhaft.

VOYAGER-X ist eine Nürnberger Band, die bereits von 1987 bis 1997 unter dem Namen VOYAGER aktiv war und sich vor ein paar Jahren mit aus rechtlichen Gründen leicht verändertem Namen wieder zusammengetan hat. In vier- bis fünfköpfiger Besetzung (CD-Hülle, Promomaterial und Website der Gruppe machen diesbezüglich widersprüchliche Angaben) tritt sie aktuell mit dem Album "Magic" an die Öffentlichkeit, das schon 1997 für eine Veröffentlichung geplant war.



Ein Sänger, dessen rauhe, kraftvolle Stimme mich an Bernie Shaw von URIAH HEEP erinnert, ein hoher Anteil der Tasteninstrumente am Gesamtsound, darunter Synthesizer und Neoprog-Keyboards, sowie ein muskulöser Gitarrenrock, bilden hier eine eigentümliche Kombination, die VOYAGER-X aber erstaunlich stimmig hinbekommen hat. Fast vom ersten Durchlauf an hat mich die Musik gepackt. Denn da die Gruppe, im Gegensatz zu Teilen der jüngeren Konkurrenz, über dem Arrangieren nicht das Komponieren vergessen hat, ziehen sich angenehm anzuhörende Melodien durch das ganze Album. Aber natürlich kommen auch detailgenaue Arrangements und vielseitige Sounds für Gitarren und Tasten nicht zu kurz. Eine leichte, nicht verkopfte Prog-Schlagseite zieht sich durch das Album, so dass die Musik bei wiederholtem Anhören noch neue Einzelheiten offenbart, dabei aber eingängig bleibt. Außerdem ist die Scheibe so transparent produziert und abgemischt, dass alle Instrumente gut wahrnehmbar sind und auch die hörenswerten Beiträge von Bass und Schlagzeug nicht untergehen.



Manchmal hört man mittelmäßige Alben mit ein bis zwei richtig guten Stücken. Doch mit einem Gespür für Dramatik und Melodie sind fast alle Nummern auf "Magic" recht stark geworden. In dem kräftigen Hardrock, der hin und wieder wie eine Heavy-Rock-Variante von SAGA klingt, sind einige interessante Instrumentalabschnitte und Soli für Gitarre und Tasten zu hören. Wie eingangs erwähnt, gehen besonders die verschiedenen, mitunter etwas poppigen Keyboards eine überraschende, aber natürliche Verbindung mit dem Gitarrenrock ein, deutlich nachzuhören auf dem diesbezüglich besonders gelungenen 'Walk On The Dead Line', dessen Tasten mich stellenweise an VAN HALEN in den 80ern erinnern. Die schwerblütige, auch etwas schwerfällige Ballade 'You Crossed My Way', die auf Klavier und orchestralen Klängen beruht, sowie das luftige, semiakustische 'I Recognize You' bilden einen Ruhepol in der Mitte, bevor "Magic" allmählich wieder Fahrt aufnimmt und mit 'Crime Of The Century' (kein SUPERTRAMP-Cover!) ein sehr eindringliches Finale findet.



Alles in allem hat VOYAGER-X mit "Magic" ein Album vorgelegt, bei dem man an einzelnen Details ein wenig Kritik üben kann, das aber insgesamt mit Dramaturgie, Komposition und Arrangements einen Treffer gelandet hat.