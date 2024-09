Neuauflage der ersten Cover-EP.

Bevor dieses griechische Trio sich erstmalig an eigenes Material begeben hat, ist die Band mit einigen Coversongs bei den Plattenfirmen vorstellig geworden und hat vor drei Jahren unter anderem die "Locked Up"-EP veröffentlicht. Inwieweit das ausschließlich aus Fremdinterpretationen bestehende Material am Ende den Deal mit Eclipse Records begünstigt hat, ist nicht übermittelt, allerdings muss man der Band durchaus zugestehen, die Originale ganz gut in das eigene Klangbild einzumischen, so dass auch diese kurze, aber doch unterhaltsame EP die entsprechende Aufmerksamkeit verdient.



Den Auftakt macht mit dem alten TEARS FOR FEARS-Gassenhauer 'Mad World' gleich mal eine Ballade, die zum Ende hin auch noch mal in einer instrumentalen Version wiedergegeben wird. An die Intensität der späteren Version des "Donnie Darko"-Soundtracks kommt VONAVIBE vielleicht nicht heran, jedoch sind keine echten Schwächen zu verzeichnen, was bei einer Komposition von diesem Format schon mal erwähnenswert ist. Mit der schwungvollen Interpretation von 'Blinding Lights' (THE WEEKND) und der ebenfalls unkonventionellen Variante des LINKIN PARK-Classics 'Bleed It Out' wagt sich die Band derweil schon näher an den modernen Sound heran, der die gesamte EP kennzeichnet, drückt den Nummern aber auch einen eigenen Stempel auf. Das muss man von Coversongs einfach erwarten können.



Ob das alles reicht, um den Re-Release am Ende zu verpflichten, muss jeder für sich entscheiden. Kurzweilige Unterhaltung bietet "Locked Up" aber allemal - selbst in den orchestralen Arrangements des 'Mad World'-Instrumentals.