Willkommen zurück, Gevatter Death!

Ein neues VOMITORY-Album hatte ich nun nach zwölf Jahren wahrlich nicht auf dem Schirm und das sorgt in diesem doch halbwegs sonnigen Wonnemonat für die gewisse Prise US-amerikanischen Death Metal aus Schweden. Ja, Gustafsson, Gustaffson und Co. klangen schon vor ihrer vorzeitigen Auflösung 2013 in ihrer 24-jährigen Historie stets wie ein Hybrid der beiden Death-Metal-Welten, was sich auch mit ihrem neunten Bollwerk nicht ändert. Und so hebt "All Heads Are Gonna Roll" mit dieser gewissen Frische und Beständigkeit die Flagge des Todesmetalls in den Wind und verleiht dem letzten Output "Opus Mortis VII" einen geglückten Nachfolger.



Zugegeben, nach zwei, drei Durchgängen braucht man auch von diesen Niederschlägen, Fausthieben, Brutalo-Attacken und Blastbeat-Monstern eine Pause, eine leider etwas zu lange bis sie wieder Spaß machen. Doch für den Death-Metal-Überfall zwischendurch ist "All Heads Are Gonna Roll" genau richtig: Das Drumming ist punktgenau, die Riffs angenehm tief, die Bässe auf Teufel komm' raus am Wummern und auch die Vocals lassen den Hörern einmal mehr das Blut in den Adern gefrieren. Doch im direkten Vergleich wirken die Refrains etwas herausstechender, die Riffs noch straighter in your face als noch auf den Alben vor der vorzeitigen Auflösung. Dadurch vermisse ich ein ums andere Mal das dezent Verspielte, den absoluten Überraschungscoup, den das Death-Metal-Urgestein zwar mit der Bekanntgabe ihres neuen Albums tätigte, aber auf "All Heads Are Gonna Roll" ein klitzekleines, wirklich winziges bisschen zu sehr auf Sicherheit ging.



Versteht mich nicht falsch, die erste titelgebende Single ist schlichtweg brutal, eine Abrissbirne nach Maß und 'Decrowned' hat eine für Death Metal auch sehr starke Dynamik und zeigt sofort, wer im Hause Todesblei die Hosen anhat. Ab ca. 'Piece By Stinking Piece' geht allerdings die Abwechslung ein wenig flöten, aber zumindest zum Ende hin – vor allem ist 'Dead World' ein mächtiger Schlag ins Gesicht – nimmt die Brutalo-Karosserie wieder an Fahrt auf. Unterm Strich halte ich VOMITORY auch zugute, dass sich die Band Zeit ließ, um solch ein doch direkteres Death-Metal-Opus an den Mann zu bringen, anstatt Halbgares direkt nach der erneuten Zusammenkunft zu kredenzen. Ich mag meinen VOMITORY-Sound ein klein wenig verspielter, würde ihm aus jetziger Sicht auch noch einen halben Punkt zusätzlich geben. Doch für Fans vor allem der amerikanischen Schule wird "All Heads Are Gonna Roll" ein gefundenes Fressen sein.