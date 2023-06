Inbrünstiger Metal aus Mexiko.

Da klingelten doch meine Alarmglöckchen, als ich den Bandnamen VOLTAX las. Die Band aus Mexiko spielte 2011 im Rahmen des Metal Battle in Wacken, wo ich sie zufällig sah und, wenn ich mich richtig erinnere, ziemlich begeistert war. Bestimmt war es so, sonst hätte ich den Bandnamen bestimmt wieder vergessen. Damals verlor ich die Truppe aus Mexiko-Stadt leider wieder aus den Augen, vielleicht weil die bis dahin erschienenen zwei Alben in Europa nicht so ohne weiteres auf CD zu bekommen waren. Seitdem erschienen noch zwei weitere Alben und eine EP, die aber nicht auf meinem Radar landeten.

Das tat zum Glück aber "Ardentis", Album Nummero fünf der Band um Sänger Jerry Aguirre, der live auch schon bei SAVAGE GRACE und SKULL FIST aushelfen durfte. Ich sage "zum Glück", weil mir "Ardentis" in den vergangenen Wochen viel Freude bereitete. Jetzt nicht unbedingt mit dem besten Sound ausgestattet, weil es bisweilen schon etwas stumpf und flach klingt und Addenda wie Orgelklänge etwas untergehen, liegt ein großer Pluspunkt in der titelgebenden Inbrunst (ich habe nur ein kleines Latinum, aber das stimmt doch, oder?) und Leidenschaft der Mexikaner. Die sind schon seit 2006 aktiv und gründeten sich damals auch deshalb, um den traditionellen Metal eine neue Stimme zu geben, der damals nicht so viel Liebe erfuhr, wie er es heute tut. Das tat man bislang hauptsächlich auf Englisch, für das 2023er Material wählte man Spanisch, was der Sache nochmal eine zusätzliche Portion Sympathie einbrockt.

Denn auch dadurch hebt sich VOLTAX etwas ab. Traditionelle Metalbands gibt's inzwischen wie Sand am Meer, also wäre der Auftrag der Mexikaner eigentlich erledigt. Doch die Lateinamerikaner haben ganz offensichtlich noch nicht genug. Und so klingt "Ardentis" dann bisweilen auch recht wild und angriffslustig und nicht müde und nicht satt. Jerry brüllt und kreischt sich die Stimmbänder aus dem Leib, das Gitarrendoppel aus Diego Magdaleno und Victor Segura zaubert manch spannenden Riff aus dem Ärmel, Bassist Héctor Vera sorgt neben den tiefen Tönen auch für manchen überraschenden Tasteneinsprengsel und dann ist da noch Drummer Andy Rios, der mit einigen spannenden Fills, zusätzlich Stimmung schafft. Auch die Songs selbst lassen aufmerken. So findet sich mit 'Guardian De Las Eras' ein sehr ausladendes atmosphärisches Stück wieder, das erst mit der Zeit seine Wirkung entfaltet, während der instrumentale Titelsong oder 'Hasta Que Reine El Silencio' direkt in Ohr und Blut übergehen. Sorgen wir also dafür, dass VOLTAX nicht wieder in Vergessenheit gerät. Die Musik und das vergossene Herzblut hätten das jedenfalls nicht verdient.