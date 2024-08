Erhaben, majestätisch, geil!

Relativ unbemerkt vom europäischen Publikum haben die Herren von VIMUR in den vergangenen zehn Jahren bereits drei Studioalben sowie einen Live-Release in die Umlaufbahnen geschossen und sich dabei mehr als achtbar geschlagen. Inzwischen ist die Truppe aus Atlanta, Georgia, bei Avantgarde Music unter Vertrag und kann ihre pechschwarzen Attacken nun auch durch den europäischen Vertrieb jagen - und dafür sollten Fans von DARK FUNERAL und SATYRICON durchaus dankbar sein.



Denn es sind die nordischen Originale der zweiten Welle, an denen sich auch das Material der neuen Platte maßgeblich orientiert. Auf "The Timeless Everpresent" verschießt die Band eine Reihe von sehr effizienten Giftpfeilen und gibt sich dabei so triumphal und erhaben wie die Götter der nordischen Szene Anfang und Mitte der 90er. Nach einem kurzen Intro macht VIMUR daher auch keine Gefangenen und sondert in Stücken wie 'Fire, Glory And Thinking' und 'Sons Of Another Light' einige Blasts ab, die nicht nur dem nostalgischen Black-Metal-Liebhaber wie Öl heruntergehen sollten. Auch das majestätische 'Wound Window' und das stellenweise an IMMORTAL und MARDUK erinnernde 'Fortress Of A New Faith' treffen umgehend ins Schwarze und dienen als Lehrstunde in Sachen Brachialität und enorm finsterer Atmosphäre.



Nun mag man sicherlich einlenken wollen, dass derartige Acts mittlerweile wieder wie Sand am Meer auftauchen und die Rückbesinnung auf genau diese Zeit im Black Metal der allgemeine Konsens zu sein scheint. Doch die Spreu vom Weizen zu trennen, das ist hier die Aufgabe, und insofern darf man die Aufmerksamkeit gerne auch umgehend wieder auf VIMUR lenken, denn die Amis liefern ab, und das nicht zu geizig. Alle sieben regulären Songs sind wahrhaftig majestätischer und melodischer Black Metal in Vollendung. Gemeinsam mit der aktuellen Platte von CURSE UPON A PRAYER kann man hier mit erhabener Beschallung in die zweite Kalenderhälfte des Jahres 2024 starten!