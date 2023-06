Aus einer anderen Zeit.

"The Bastards Live Forever", der Titel klingt nicht nur irreführend ungehobelt und derb - der melodische Punkrock von VERSUS THE WORLD klingt anno 2023 auch irgendwie aus der Zeit gefallen, wie aus einer anderen Epoche, ehe eine Pandemie vorübergehend die Unbeschwertheit von schwitzigen Festivalbesuchen und kuscheligen Clubkonzerten killte und zumindest im westeuropäischen Diskurs Krieg, Versorgungs- und Klimakrise die Stimmung vorgaben. Ja, die Punkrock-Supergroup liefert auf Album Nr. 4 heiter-melancholische Roadtrip-Begleitmusik, zwar auch dezent gesellschaftskritisch, vor allem aber mit Schwerpunkt auf Herzschmerz und persönlichen Alltagskrisen. Das klingt weniger tragisch als bei TAKING BACK SUNDAY, mehr nach Selbstfindung durch Aufbruch wie bei GOOD CHARLOTTE.



Die elf Tracks schlagen einen zügigen Takt an, mit punkiger Note und angenehm unaufgeregten Vocals versehen, laufen gefällig nebenher durch, ohne sich großartig und penetrant im Gehörgang festzubeißen. Es fehlen die großen Refrains, es fehlt der eine oder andere Ohrwurm, der zum wiederholten Auflegen animieren könnte. Trotzdem kann man den Szeneveteranen keinen Vorwurf machen - erst recht übrigens nicht, dass der Vierer nicht mehr zeitgemäß klingen würde. Die Erinnerung an frühere Unbeschwertheiten ebenso wie die Fähigkeit, sich nicht vom Zeitgeist beeinflussen zu lassen, sind definitiv auf der Habenseite zu verbuchen. "The Bastards Live Forever" gewinnt keinen Innovationspreis und ist letztlich zu unspektakulär, um längerfristig zu begeistern, ist musikalisch aber blitzsauber und für einen unbeschwerten Ausflug zwischendurch ein willkommener Begleitsoundtrack.