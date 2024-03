Zwei niederländische Underground-Legenden im Duell.

Bevor es hier ans Eingemachte geht, möchte man erst einmal einen Hinweis an den Künstler richten, der das Artwork für diesen Split-Release ausgesucht hat. Ob das nun bewusster Trash ist oder tatsächlich ein ernsthaftes Kunstwerk sein soll, spielt keine Rolle. Doch es ist davon auszugehen, dass viele Interessenten sich schon nicht mit diesem Doppelpack beschäftigen werden, weil mit dem Frontcover Assoziationen aufkommen, die man nicht mit bärenstarkem klassischem Heavy Metal in Verbindung bringen kann.

Umso erfreulicher ist daher, dass sich hinter diesem scheußlichen Bildchen zwei Bands verbergen, die den traditionellen Edelstahl mit der Muttermilch ausgesogen haben und zwischen typischen US-Metal-Attacken und europäisch geprägtem 80s-Heavy-Rock in der Tat eine Menge Mächtiges anbieten können. Allen voran die vier Songs, die SAD IRON zu diesem Split-Ereignis beisteuert, sind erstklassiger Speed Metal mit leichter Affinität zu METAL CHURCH und Co. - und das nicht nur aufgrund des saucoolen 'Metal Cathedral'-Epos'. Die Niederländer sind nun schon seit fast fünf Dekaden aktiv, hatten Anfang der 80er ihre Hochphase, bevor es in eine unendlich lange Pause ging, die erst vor knapp zehn Jahren wieder beendet wurde. In den letzten Jahren war die Band aus Hoorn nicht sonderlich aktiv, doch wenn sie etwas zu sagen hatte, dann waren es immer klassische Heavy-Metal-Statements. Von daher wundert es nicht, dass die erste Halbzeit dieser Veröffentlichung nur Highlights bietet und die Hoffnung stärkt, dass SAD IRON künftig wieder etwas häufiger Studiozeit buchen.

Nicht ganz so stark, aber dennoch erwähnenswert ist der Output der Landsmänner von BURNING. Das Tempo wird bei den folgenden Beiträgen zwar erheblich gedrosselt, doch das soll der Sache erst einmal keinen Abbruch tun. Dennoch sind Geschosse wie 'Pick Your Fight' und 'Mistaken' respektables Futter für den traditionell ausgerichteten Kuttenträger und sicherlich aller Ehren wert.

Denoch: Wer sich für "Back To Back" entscheidet, sollte vor allem die Nummern der schier übermotivierten Herrschaften von SAD IRON prüfen. Alleine deren Beitrag reicht schon aus, um dieses Teil ins Haus zu holen. Die BURNING-Nummern kann man derweil als anständigen Bonus betrachten.