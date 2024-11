Tolle Split-Single mit reichlich nachdenklichem Stoff.

Mit seiner vorherigen Band EMPIRE! EMPIRE! hat Keith Latinen im Indie-Sektor bereits einige tolle, melancholische Nummern aufgenommen und sich als Ausnahmekünstler in der Welt der nachdenklichen Rockmusik verewigt. Gleiches gedenkt er nun auch bei MT. ORIANDER nachzulegen, allerdings kann er sich auf dem Split mit den Kollegen von AMID THE OLD WOUNDS lediglich zu einem einzigen Song hinreißen, der einer SMASHING PUMPKINS-Ballade gleich auch sofort wie Öl herunterläuft. Es ist nur ein kurzes Lebenszeichen, aber eines, das tolle Eindrücke vermittelt und mächtig Lust auf weiteren Stoff seines neuen Soloprojekts macht.



Nicht viel anders verhält es sich mit den beiden kurzen Snippets von AMID THE OLD WOUNDS, deren Mastermind Daniel Andreas Becker zwei rein akustische Balladen an seiner Gitarre begleitet und dabei gelegentlich so klingt wie RISE AGAINST in den ganz ruhigen Nummern. Eine tolle, eindringliche Stimme, reduzierte Instrumentierung und wunderbare Strophen, die man gerne umgehend begleiten mag, zeichnen die B-Seite dieser Single aus, mit der Becker genauso wie sein Kollege auf sich und sein Projekt aufmerksam macht.



Das 3-Track-Album erscheint dieser Tage in einer schönen Vinyl-Edition mit einem handgezeichneten Artwork von Thomas Charles Lester und ergänzt jede Sammlung trauriger, verträumter Klänge um ein weiteres Kleinod. Nur schnell sollte man sein, da die Erstauflage streng limitiert ist!