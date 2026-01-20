VARIOUS ARTISTS - Killed By Deaf - A Punk Tribute To Motörhead

Killed By Deaf - A Punk Tribute To Motörhead

Genre:
Punk'n'Roll
Label:
BMG
Release:
31.10.2025

    < 5 Wertungen

    1. Ace Of Spades&#8232;
    2. Sex & Death
    3. Over The Top&#8232;
    4. Rock 'N' Roll&#8232;
    5. The Chase Is Better Than The Catch&#8232;
    6. Bomber&#8232;
    7. Stay Clean&#8232;
    8. Love Me Like A Reptile&#8232;
    9. The Hammer&#8232;
    10. Born To Raise Hell&#8232;
    11. Voices In The Sky&#8232;
    12. Overkill&#8232;
    13. Iron Fist&#8232;
    14. Neat, Neat, Neat

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

