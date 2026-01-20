Geschmackvoll und bissig.

Punks und Metalheads können per se grundverschieden sein. Wenn die Punks nach DEAD KENNEDYS brüllen, erwidert der Metaller "SLAYER!". PISTOLS auf der einen, IRON MAIDEN auf der anderen Seite. EXPLOITED!!! Nein, MEGADETH! Doch wenn es eine Band gibt, auf die sich alle einigen können, dann ist es definitiv MOTÖRHEAD. Dass nach Lemmys Ableben die (Wieder-)Veröffentlichungsmaschinerie auf Hochtouren läuft, um das immense Vermächtnis dieses Herren zu würdigen, liegt ebenso auf der Hand wie die Tatsache, dass wir ihn vermissen. Sehr sogar. Schmerzlichst. Hochrangige Metalbands wie METALLICA, ONSLAUGHT, EYEHATEGOD oder OVERKILL haben auf ihre eigene Art und Weise bereits die fünfzigjährige Karriere MOTÖRHEADs gewürdigt und nun darf sich auch einmal die Punk-Szene auszeichnen: "Killed By Deaf  A Punk Tribute To MOTÖRHEAD" spricht für sich!

Auch wenn man nicht allzu sehr im Punk-Milieu unterwegs ist, so kann man dennoch bei den aufgeführten Bands mit der Zunge schnalzen: PENNYWISE, RANCID, GBH, LAGWAGON oder auch WISDOM IN CHAINS zollen auf ihre ganz eigene, spezielle Weise Tribut, verpassen 'Ace Of Spades', 'Rock'n'Roll' pder 'Bomber' eine unheimlich spritzige, rotzige Note  noch viel rotziger als das Original  ohne die ursprünglichen Versionen allzu sehr zu verändern. Nein, diese Compilation kommt dem Wort "Tribut" schon sehr nahe, da man auch beim infernalen 'Overkill' (von SOLDIERS OF DESTRUCTION), dem großartigen 'The Chase Is Better Than The Catch' (von FEAR) oder 'Born To Raise Hell' (von ANTI-NOWHERE LEAGUE) merkt, wie viel Ehrfurcht und Respekt vor MOTÖRHEAD und dieser Gallionsfigur Lemmy Kilmister in jeder Note liegt.

Auch die Nummern von eher unbekannteren Bands wie SLAUGHTERHOUSE oder LOVE CANAL hissen diese Verehrungsflagge sehr hoch und tatsächlich ist es hocherfrischend zu hören, wie 'Over The Top', dem 'Iron Fist'-Overkill oder 'The Hammer' in der Punk-Version klingen. Mensch, ist es tatsächlich schon zehn Jahre her, dass die Hiobsbotschaft die Musikwelt stillstehen ließ? Zehn Jahre, in denen wir schon ohne Lemmy auskommen müssen? Zugegeben, etliche Re-Releases oder auch Bands wie PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, MOTÖRBLAST oder MOTÖRIZER lassen die Zeit etwas einfacher erscheinen. Und auch Tributalben wie eben "Killed By Deaf" sind in Summe sehr schöne und hörenswerte Angelegenheit. Trotzdem kann keine Veröffentlichung über den Umstand hinwegtrösten, dass du uns fehlst, Lemmy! Schau, was du geschaffen hast!