Das Prinzip Eigensinn als Erfolgsrezept - und dabei klingt alles so vertraut!

Die fehlende Schublade ist auch auf dem zweiten Album dieses Londoner Ensembles die große Trumpfkarte. VAMBO fühlt sich offensichtlich im Classic-Rock-Segment am wohlsten, man ist aber auch nicht abgeneigt, alle möglichen Nebenschauplätze abzugrasen - und diese Rezeptur verspricht auch auf "II" eine wohlbekömmliche zu sein.

Erwähnenswert ist zunächst aber mal der Gitarrensound; die Briten wählen in den ersten Stücken der neuen Scheibe einen bewussten Retro-Ton, der von DEEP PURPLE und Co. beeinflusst sein dürfte, sich aber dennoch nicht ganz in die gleiche Schiene drücken lässt. 'Minute Of Madness' und 'Love, Sin And Fire' beeindrucken mit einem feinen 70s-Groove, bedienen aber nicht zwangsläufig die damit verknüpften Erwartungen, sondern kommen zeitlos und irgendwie auch modern-charmant herüber. Von einer ganz anderen Sorte sind Stücke wie 'Sweet Christine' und 'Shadows', die so manche 80s-Größe sofort in ihr Programm packen dürfte, weil der zurückhaltend- epische Klang von Acts wie DOKKEN und Co. seinerzeit auch zum Erfolgsmodell auserkoren wurde. Dann gibt es wiederum Stücke wie 'This Is Your Life' und 'Love Candy', die von einer Vorliebe zu Glam-Acts wie MÖTLEY CRÜE und den L.A. GUNS zeugen, hier aber auch eine ganz eigene Note formen, die charakteristisch für den Eigensinn von VAMBO stehen. Und zuletzt darf man sich auch immer wieder über einige Hooklines freuen, ausgestrahlt von Nummern wie 'Shake It Woman', 'Take My Hand' und 'Worlds Collide (Struggle For Power)', die zwischen Blues und Psychedelic Rock eben genau diese Nische wiederfinden, die VAMBO für den ganz speziellen, eigenen Sound erschaffen hat.

Es ist eine breite Spanne, man erkennt viele bekannte Einflüsse und auch einen Touch aller prägnanten Strömungen des klassischen Hardrocks. Doch am Ende steht auf "II" etwas ganz Individuelles, das der Truppe aus der britischen Hauptstadt sicherlich neuen Zulauf bescheren dürfte - und das auch völlig zurecht, denn VAMBO zelebriert Classic Rock hier in allen willkommen Facetten!

Anspieltipps: Love, Sin And Fire, Minute Of Madness, This Is Your Life