Eintönigkeit als Hürde.

Ob die Finnen von VALONTUOJA sich in den letzten Monaten etwas intensiver mit DARKTHRONE's "Transilvanian Hunger" beschäftigt haben, ist nicht überliefert. Reichert man den Klassiker jedoch um einige Backing-Keyboards an und gestaltet ihn womöglich noch eine Spur monotoner, könnte das Ergebnis nicht weit von dem entfernt sein, was die Band auf ihrem Debütalbum produziert hat.

Diese Monotonie ist es dann auch, die "Luonnon Armoilla" so manches Mal einen Strich durch die Rechnung macht, weil VALONTUOJA im Grunde genommen immer nach dem gleichen Strickmuster vorgeht, Tempo und Melodie in den Raum stellt und mit einer verzerrten Stimme die Raserei in Gang setzt. Das mag für ein paar Augenblicke auch wirklich gut runterlaufen, doch je weiter man in den acht Tracks starken, neuen Release eintaucht, desto häufiger entsteht der Eindruck, dass es in Sachen Kreativität bei den Nordeuropäern nicht weit her ist und man sich einzig und alleine darauf verlässt, dass der hohe Aggressionspegel des Materials es schon richten wird. Doch das tut er nachweislich nicht.

Somit hat man eigentlich schon zur Hälfte der Platte genug gehört, um festzustellen, dass "Luonnon Armoilla" nicht so recht funktionieren mag und die schiere Eintönigkeit ihren Richterspruch über den ersten Silberling der Finnen fällt. Der Vergleich mit DARKTHRONE bzw. deren Anfangszeit ist daher auch schnell hinfällig, weil der Spirit der norwegischen Legende wohl auch einzigartig bleibt und hier nicht mal im Ansatz angekratzt wird. Dieses Debüt ist vielleicht nicht fürchterlich oder tatsächlich schlecht, es setzt aber eben auch nichts so wirklich in Bewegung.