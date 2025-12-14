Megafette Death/Thrash-Vollbedienung = VADER !!

Im Musikjournalisten-Jargon ist manchmal von Begriff "Institution" die Rede. Damit ist dann eine Band gemeint, an deren Debüt-Album sich selbst die Älteren kaum noch erinnern können und die bis heute immer wieder erstklassige Qualität abgeliefert hat. Somit passt der Begriff perfekt auf die polnische Death/-Thrash-Combo VADER, die bereits seit 1983 in Unwesen in der Szene treibt und deren vermutlich bekanntestes und erfolgreichstes Album "Litany" aus dem Jahre 2000 ist. Zuletzt trumpften die Herren vor fünf Jahre mit einem amtlichen Geschoss namens "Solitude In Madness" auf, auch wenn das Meinungsbild zu dieser Scheibe bei uns in der Redaktion eher gespalten war.



Zumindest die zahlreichen VADER-Liebhaber da draußen werden sich Ende Mai diesen Jahres wie Bolle über "Humanihility" gefreut haben - die aktuelle 3-Track-Vinyl-EP, aufgenommen mit dem neuen Line-Up, in das der langjähriger Gitarrist Mauser zurückgekehrt ist. Außerdem sind dies die ersten offiziellen Aufnahmen mit Schlagzeuger Michał Andrzejczyk, der bereits seit 2022 Bandmitglied ist.



Die neuen Songs präsentieren VADER in prächtiger Verfassung. Wo früher eher Death Metal mit Thrash-Einflüssen regierte, hört man aktuell immer mehr Thrash-Metal mit Death-Metal-Schlagseite. Gradlinige, pfeilschnelle Nackenbrecher sind die Spezialdisziplin der Polen, was auf "Humanihility" mit 'Genocide Designed' und dem Quickie 'Rampage' eindrucksvoll nachzuhören ist. Die abschließende Midtempo-Nummer 'Unbending' mag wohl zur offiziellen Hymne des Mystic Festivals erkoren worden sein, wie die Band stolz vermeldet. Trotzdem fällt diese Song aus meiner Sicht gegenüber den zwei fetten Headbangern qualitativ etwas ab.



VADER-Fans müssen dieses Kleinod natürlich unbedingt haben. Wer diese tolle Band bisher aus irgendwelchen Gründen verpasst hat und gerne mal wissen möchte, wie sich eine imaginäre Schnittmenge aus UNLEASHED und KREATOR anhören könnte, der möge sich zunächst mit der digitalen Version der EP einen Eindruck verschaffen. Nur wenn ihr dann angefixt seid, wird es schwierig: VADER hat nämlich einen seeehr umfangreichen Back-Katalog...!



