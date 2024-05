Das Universum schlägt zurück!

Upplands Väsby, etwa 30 km nordwestlich von Stockholm gelegen, sollte auf der musikalischen Landkarte mit leuchtender Farbe markiert werden, denn die Stadt ist nicht nur die Heimat von drei Gründungsmitgliedern von EUROPE, sondern hier wurde im Jahr 1982 auch UNIVERSE gegründet. Das 1985 veröffentlichte selbstbetitelte Debütalbum gehört zu den oft vergessenen Juwelen des melodischen Hard Rocks, welches 2018 einen längst fälligen Re-release vom Label Pride & Joy spendiert bekam.



Nachdem sich UNIVERSE bereits 1988 auflöste und es erst viele Jahre später zu einer Neubelebung der Truppe mit leicht verändertem Line-up kam, erschien ebenfalls im Jahr 2018 bei Pride & Joy das Zweitwerk "Rock Is Alive" unter dem Banner UNIVERSE INFINITY. Die dritte Inkarnation nennt sich nun UNIVERSE III und bringt – wie sollte es auch anders sein? – unter diesem Titel den aktuellen Langspieler beim selben Label heraus. Farblich nimmt die Covergestaltung deutlichen Bezug auf das famose Debüt.



UNIVERSE III türmt in der Gegenwart viel höhere Keybordwände als in früheren Tagen auf und setzt auf einen modernen, eher wuchtigen Sound, der aber gut zu den kraftvollen Songs passt. Auch tönt man insgesamt etwas amerikanischer als noch zu Zeiten des Debüts. Das Album startet großartig mit 'I Am'. Sänger Andreas Eklund, der früher bei HOUSE OF SHAKIRA aktiv war, macht aus den ohnehin packenden Melodielinien einen wahren Ohrenschmaus für alle Fans des melodischen Hard Rocks. 'I Am' ist konkurrenzlos mein Lieblingssong auf "Universe III", 'To Serve And Protect' ist eine majestätisch marschierende Hymne, die man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Ein wenig erinnert mich das Stück stilistisch an die großartigen Landsleute von SARAYASIGN – eine der Entdeckungen der letzten Jahre. 'Why' ist eine gefühlvoll gesungene Ballade feinster schwedischer Machart, in deren Atmosphäre latent etwas Düster-Melancholisches mitschwingt. Auch die anderen Songs haben mitreißende Hooklines und werden überzeugend musikalisch in Szene gesetzt.



"Universe III" ist ein rundum gelungenes Album, dem man die langjährige Erfahrung der Musiker in jeder Sekunde anhört. Alles ist auf die bestmögliche Wirkung der Stücke ausgelegt, die Soli werden wohldosiert eingesetzt. Zwar herrscht das Midtempo vor, aber alle Songs haben einen jeweils eigenen Charakter und transportieren unterschiedliche Stimmungen. Genre-Liebhaber können hier bedenkenlos zuschlagen.