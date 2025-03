Frech und frei - so geht Punk 'n' Roll.

Ein bisschen Glam Rock, eine Prise Pop Punk, dazu diverse Kurztrips in den Bereich der alternativen Musik und schwupps hat man ein unterhaltsames Mini-Album beisammen, das auch in der Kürze der Zeit genügend Unterhaltungswert mitbringt, um sich für eine langfristigere Rotation zu empfehlen. UNIPORN mögen zwar hinsichtlich ihres Bandnamens und mancher schlüpfriger Inhalte gerne mal ein wenig provozieren, doch wenn es um die Songs geht, die das quietschfidele Quartett aus der Rheinmetropole auf "Coming Hard" verewigt hat, gibt es eigentlich gar nicht so viel Angriffsfläche. Bis vielleicht auf den Umstand, dass man selbst von einer halben Stunde Spieldauer noch relativ weit entfernt ist.



Damit man hier aber nicht länger ins Grübeln kommt, garniert die Truppe aus Köln ihr aktuelles Machwerk mit schmissigen Rocksounds, dreckigen Punk-Rock-Attacken, ausdrucksstarken weiblichen Vocals und einer Reihe von Singalongs, die nicht wie die x-te Kopie von Band xy klingen. Das macht dann auch umgehend wieder sympathisch und wirft die Frage auf, ob der gegebene Schnelldurchlauf vielleicht auch genau richtig ist, um die Energie auch von der ersten bis zur letzten Note konservieren zu können.



Eine Truppe wie UNIPORN gehört jedoch letzten Endes ohnehin auf die Bühne und nicht zwingend ins Studio, da man vor seinem geistigen Auge schon Eindrücke kreiert, welch schweißtreibende Shows die Band wohl in die kleinen Clubs bringen kann. Zwar braucht es dann ein etwas längeres Programm und zum Ende hin auch ein bisschen mehr Abwechslung. Doch wer GIRLSCHOOL und ROSE TATTOO zu seinen Favoriten zählt und eine etwas punkigere Version dieses imaginären Zusammenschlusses definitiv mal anchecken würde, kann es sich auch einfach machen und einfach "Coming Hard" verhaften. Dort finden man schließlich alles, was man für den Moment benötigt!