Man stelle sich vor, THE HAUNTED würde bei einem lang ersehnten Reunion-Versuch plötzlich eine Heerschar von Violinen ins eigene Soundkostüm packen und ihr thrashiges Geballer plötzlich mit einer völlig unverhofften Dramaturgie verpacken - genau dann wäre "What Is Death?" Vielleicht auch etwas für die anvisierte Zielgruppe. Doch der Name ist ein anderer, die Urheber verstehen sich nicht nur auf modernen Thrash, ab und an darf auch mal eine weibliche Stimme mit melodischem Gesang in die klassische Metal-Sparte überleiten. Bis hierhin ist das auch alles gut und nachvollziehbar.



Doch wenn man die neue Scheibe von UNHOLY ORPHEUS mal etwas näher betrachtet, verzettelt sich die Band viel zu sehr in ihrem Mix aus wütenden Abfahrten und symphonischem Backing, kann einerseits die aggressiven Parts nie so recht an den Mann bringen, andererseits aber auch nicht mit voller Überzeugung die Kontraste zusammenarbeiten lassen. Ein Song wie 'Traumata' mag hier vielleicht ein wenig herausstechen, weil hier wirklich gute Übergänge geschaffen werden und die Hooks auch wirklich kleben bleiben, doch blickt man auf die übrigen Tracks von "What Is Death?" steht hier zumeist ein Modern-Metal-Irgendwas, das zwar in Sachen Riffing und Performance die entsprechende Leidenschaft mitbringt, in der angestrebten Symbiose aber irgendwie zu oft Fisch und Fleisch sucht und letztlich keins von beiden bedient.



Immerhin: Die Suche nach einem eigenständigen Sound ist definitiv erfolgreich, die Eigenheiten von UNHOLY ORPHEUS bleiben in Erinnerung, aber das Material steht sich oft genug selbst im Weg, wenn die beiden Pole aufeinandertreffen und keinen gemeinsamen Konsens finden. Dass die Band auf überflüssiges Keyboard-Geschwurbel verzichtet und auch keine aufgeblähten orchestralen Arrangements fährt, ist ihr sicherlich anzurechnen. Aber das erhoffte Highlight ist "What Is Death?" trotz allem nicht, dazu müsste einfach mehr Linie ins Songwriting der jungen Combo.