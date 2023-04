Im Namen der Flamme.

Als wäre diese Band inmitten der 1990er Jahre in Skandinavien entsprungen. Doch falsch gedacht: UNHALLOWED kommt aus unseren Gefilden und hat mit "Awaken The Black Flame" das erste full-length-Scheibchen am Start, hat den melodischen, tödlichen Schwarz-Schweden-Stahl allerdings mit der Muttermilch aufgesogen. So gibt es allerlei musikalische Parallelen zu NAGLFAR, DISSECTION, LORD BELIAL und DARK FUNERAL, sie kann sich allerdings auch mit DARK FORTRESS, THULCANDRA und BLACK HORIZONS das Bettchen teilen, wenn der Weg in den Norden zu weit sein sollte. Lange Rede, kurzer Sinn: Wer auf Melodic Black'n'Death Metal steht, wird auf "Awaken The Black Flame" definitiv fündig.



Und obwohl die Jungs erst seit 2021 gemeinsame Sache machen, ist das Debüt eine runde, in sich stimmige Sache: Der aggressiv nach vorne preschende Düsterstahl wird durchzogen von klirrend kalten Melodien, einer lawinenartigen Schneegewalt und frostige Vocals, die durch Mark und Bein gehen, dort ihr Unheil anrichten und gemeinsam mit dem wuchtigen Sound 37 Minuten lang das Blut in den Adern gefrieren lassen. Testet einmal 'We Shall Reap' oder das intensive 'Black-Winged Lord' an, denn ab dem beginnenden Titelstück ist es vor allem diese dichte, unheilvolle Aura, die das Salz in dieser gedanklich-skandinavisch-faktisch-deutschen Ursuppe darstellt. Mir läuft es noch immer kalt den Rücken herunter.



Und obgleich "Awaken The Black Flame" nicht stumpf und uninspiriert an die Front rumpelt, ist das Ding durch die Bank weg böse. Mehr ist es diese unterschwellige, fiese Fratze, die sich erst nach dem zweiten, dritten Durchgang zeigt und den wirklichen Reiz dieses durch und durch tollen Debüts ausmacht. Und so zeigt sich auch die tiefere Bedeutung der schwarzen Flamme: Zum einen drückt sie ob ihres Sounds und melodischen Ergüsse eine gewisse Wärme aus, ist in ihrem Ursprung allerdings pechschwarz, böse bis aufs Blut, hat den Tod schon vor ihrem Erwachen eingeatmet und wartet jetzt nur darauf, auch eure Wohnzimmer zu erleuchten.



UNHALLOWED muss man auf jede Fall auf dem Schirm haben, bin ich doch umso glücklicher, dass es neben all den großen und größeren Szene-Veröffentlichungen und Bands auch Neuankömmlinge schaffen, mich richtig zu packen.