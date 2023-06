Im kompletten Alleingang besser als viele Komplett-Bands!

Vor zwei Jahren habe ich den Vorgänger "Modern Babylon" auf diesen Seiten besprochen. Das Ein-Mann-Projekt TYRANT'S CURSE konnte mich mit modernem Heavy Metal, der sowohl Ohrwürmer als auch anspruchsvolle Songs im Repertoire hatte, überzeugen. Nun legt Andreas Leyer mit "At War With The World" den Nachfolger vor, der leider nicht physisch erscheinen wird. Schade, denn, soviel kann ich vorweg nehmen, auch dieses Mal kann der gute Mann mit erstklassigem Material die Ohren des Zuhörers erfreuen. Ich hoffe, dieser beginnende Trend, Musik auch aus unseren Sparten nur noch digital zugänglich zu machen, wird nicht zur Norm, denn auch ich bevorzuge bei wirklich guter Musik noch immer ein haptisches Endprodukt. Aber dieses Faß möchte ich an dieser Stelle nicht aufmachen, denn über die aktuelle Veröffentlichungs-Politik, an der wir alle nicht ganz unschuldig sind, möchte ich hier nicht diskutieren.



Wenden wir uns also den erfreulicheren Dingen zu: Der Musik auf "At War With The World". Wie schon auf dem letzten Album hat sich Andreas der etwas verspielteren Stilistik verschrieben, wobei ich seine Musik aber weder als progressiv noch als Power Metal der europäischen Spielweise bezeichnen möchte. Es ist für mich schlicht und ergreifend anspruchsvoller Heavy Metal, der ausreichend viele Feinheiten aufweist, um nicht schnell langweilig zu klingen und der trotz der Besetzung sogar im Drumbereich nicht eindimensional klingt. Dafür gehen schon mal alle verfügbaren Daumen weit nach oben.



Müsste ich eine Parallele nennen, käme mir wohl INTO ETERNITY in den Sinn, denn auch bei TYRANT'S CURSE geht es manchmal ziemlich ruppig zur Sache. So überraschen beim zackigen 'Embrace The Fallen' grantige Gang-Shouts, die der Nummer einen sehr wütenden Charakter zukommen lassen. Aber auch das hochmelodische 'Sign Of Our Times' vermag meine Ohren zu umschmeicheln. Hier würde ich mir aber tatsächlich einen etwas kraftvollen Klang wünschen.



Der Ohrwurm des Albums hört auf den geschmackvollen Namen 'We Won't Back Down' und lädt zum gepflegten Kopfnicken ein. Besonders auffällig sind hier die wunderbare Melodieführung und die coolen Rhythmusüberraschungen. Außerdem kommt hier durch den fiesen Gesangpart in der Mitte des Songs der INTO ETERNITY-Vergleich sehr positiv zum Vorschein. Sicherlich möchte Andreas nur ungern Vergleiche hören, aber dieser ist als absolutes Kompliment zu verstehen, denn nicht viele Bands klingen so. Von daher ist die Musik von TYRANT'S CURSE schon originell.



Ich ziehe meinen Hut vor so viel Kreativität und würde mich noch immer über eine physische Veröffentlichung freuen. Das soll aber die Klasse der Musik nicht schmälern. Schönes Ding!