TURBO'S TRIBUNAL - Mills Of Tribunal

Mills Of Tribunal

Mehr über Turbo's Tribunal

Genre:
Heavy Metal
∅-Note:
8.00
Label:
Jawbreaker Records
Release:
23.01.2026

    < 5 Wertungen

    1. Summon The Tribunal
    2. Draw The Line
    3. Satan Is Here
    4. The Sky Comes Alive
    5. Deliberation
    6. Boogieman (Father Of Evil)
    7. Death Gallop
    8. Men Of The World
    9. Mills Of Tribunal
    10. Sealing Fates

    Suche

    Artikel

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren