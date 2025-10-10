Gloom? Naja, eher Schweiß und Energie!

Reichlich angepisst klingen und dabei dennoch immerzu die Contenance bewahren? Gar keine leichte Aufgabe, und im Grunde genommen scheren sich die Jungs von TRUE GLOOM auch wenig um irgendwelche Etikette. Doch zwischen wildem, durchgedrehtem Punk Rock und schmutzigem Hardcore gibt es dennoch eine gewisse Kontrolle auf dem Debüt der jungen Truppe aus Hamburg, die erst im letzten Jahr mit dem ersten Demo aufschlug und nun schon das erste, selbstbetitelte Album nachschiebt.

Die elf Nummern haben auf jeden Fall mächtig Wut im Bauch, gehen entschlossen voran und wollen auch möglichst wütend und räudig daherkommen, doch im Namen des Rock & Roll geht TRUE GLOOM dennoch nicht sofort All-in, sondern zelebriert die dreckigen Abfahrten in einem fest abgestecktem Rahmen - und der ist manchmal schmaler, manchmal aber auch groß genug, um auch die Sub-Genres im Auge zu haben. So gibt es einerseits zielstrebige Screamo-Attacken mit nachdrücklichen Singalongs, andererseits aber auch extrem rockige Punk-Nummern, die wohl auch nicht ganz zufällig in den Dunstkreis der allerersten TURBONEGRO-Gehversuche gelangen - im hohen Norden ist man sich schließlich einig, wie eine satte Harke mit lässigem Drive unterlegt wird, so dass hier nicht nur die Aggressionen hervorpreschen, sondern auch auch mit Stil gezaubert wird. Und diese ungewöhnliche Verbindung macht "True Gloom" in der besagten Schnittmenge auch zu einem echten Kracher, dessen überwältigender Energieüberschuss selbst auf Albumdistanz nie ganz kanalisiert zu sein scheint.

Frei Schnauze und dennoch beherrscht? Ja, das erscheint definitiv ungewöhnlich, ist auf "True Gloom" aber gelebte Realität. Die Hamburger Rabauken bieten alte Schule mit dezenten Classic-Rock-Einsätzen und sind aktuell der vielleicht meistversprechende Hardcore-Punk-Export der Republik. Große Worte? Na und, solange Taten folgen, und das lässt sich hier wohl absolut nicht abstreiten, darf man auch mal etwas lauter klotzen und feiern!