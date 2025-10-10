TRUE GLOOM - True Gloom

True Gloom

Mehr über True Gloom

Genre:
Punk / Hardcore
∅-Note:
8.00
Label:
Not Sorry Records
Release:
03.10.2025

    < 5 Wertungen

    1. Dreams II
    2. True Gloom
    3. Black Dog
    4. Rise Of The Pigs
    5. Clean The Slate
    6. Dreams III
    7. Defeated
    8. This City
    9. PMS/PMA
    10. The Best
    11. Constant Pressure

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

