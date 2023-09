NWoBSM. Was ist das denn?

Eine Band, die mit ihrem ersten Album leider etwas zu spät war, hört auf den Namen TRÖJAN. Dieses britische Quintett wurde 1982 gegründet und darf somit noch zur NWoBHM gezählt werden. Bereits im Gründungsjahr erscheint eine erste EP, die der Band einen sehr guten Ruf in ihrer Region einbringen konnte. Nachdem man den Song 'Premonition' auf der Compilation "Metal Maniaxe" von Ebony Records platzieren kann, steigt die Resonanz um ein Weiteres, aber permanente Besetzungwechsel bremsen die Band immer wieder aus. So zeigt der Kalender das Jahr 1985, bis endlich das erste Album, "Chasing The Storm", auf Roadrunner Records erscheint. Die NWoBHM ist lange vorbei und so wird der Scheibe nicht so viel Beachtung geschenkt, wie ihr eigentlich zusteht. Auch ich habe damals mehrfach in die Scheibe bei meinen Plattenläden des Vertrauens hineingehört, allein weil das Artwork so vielversprechend aussah. Gekauft habe ich es aber nicht, was unter anderem am arg scheppernden Sound lag. Rückblickend sicherlich ein komisches Argument, aber da die Band außerdem nicht meiner Gier nach Thrash und anderen Extremen entsprach, fiel sie aufgrund eines Taschengeld-Budgets aus dem Radar.



Nun gibt es eine leckere Neuauflage und ich gebe der ganzen Angelegenheit eine neue Chance. Bereits beim ersten Durchlauf fällt der fulminante Titelsong auf, während ich beim restlichen Material noch immer irritiert bin. Heute gibt es allerdings mehrere Ankerpunkte, die meine Aufmerksamkeit erregen. Da hätten wir zuerst den tollen Gesang von Graeme Wyatt. Da der gute Mann im Mix etwas unterm Pantoffel der Saitenbrigade steht, fällt er erstmal nicht auf. Hört man aber ein zweites Mal hin, merkt man, dass er über ein sehr raues, gleichzeitig aber auch vielseitiges Organ verfügt. Vor allem in den hohen Lagen überzeugt der gute Mann, ohne jemals in die ganz extremen Spitzen zu gehen. Toll!



Als nächstes muss man den Herrschaften ein erstklassiges Gespür für tolle Melodien bescheinigen. Lässt man sich auf den ungeschliffenen Klang von "Chasing The Storm" erst einmal ein, so merkt man schnell, wieviele grantige Ohrwürmer auf dieser Scheibe zu finden sind. So würde ich hier neben dem bereits erwähnten Titelsong, der auf jede NWoBHM-Compilation gehört, sofort das ebenfalls sehr flinke 'Icehouse' ins Rennen schicken. Eine kraftstrotzende Nummer mit tollem Leadbreak, die sich flugs als Langzeitkracher entpuppt.



Das Problem von TRÖJAN ist das Sitzen zwischen vielen Stilistik-Schubladen. So kann man das Material aufgrund des relativ hohen Tempos in den Randbereich des Speed-Metal stellen, aufgrund der fehlenden Giftigkeit der Riffs ist aber auch wieder ehre im NWoBHM-Segment angesiedelt, für dessen Klassifizierung man aber zeitlich aus dem Rahmen fällt. Hier muss man also die beamtischen Ohren auf Durchzug schalten und völlig unbekümmert die Musik auf sich wirken lassen.



Dazu war ich 1985 offenbar noch nicht in der Lage. Heute kann ich mich dieser gleichzeitig frisch-aggressiven, aber auch eingängigen und hoch musikalischen Scheibe hingeben und freue mich, dass es diese Wiederveröffentlichung gibt.



Wer also einen Geheimtipp von damals neu entdecken möchte, sollte hier dringend ein paar Ohren investieren. Sehr feine Scheibe!