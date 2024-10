Kanadischer Thrash - immer wieder speziell!

Geoff Waye ist sicherlich ein absoluter Metal-Nerd, der in seinen bisherigen Projekten schon reichlich Erfahrungen sammeln konnte, mit seiner neuen Combo TRISKELYON nun aber endlich so richtig durchstarten möchte. Der arbeitswütige Gitarrist liegt daher auch nicht auf der faulen Haut, sondern präsentiert mit "Shattered Elysium" bereits die dritte vollständige Platte nach dem EP-Debüt vor zwei Jahren. Von Abnutzungserscheinungen bzw. kompositorischem Übermut kann dabei jedoch nicht die Rede sein, schließlich sind die kreativen Prozesse in den elf neuen Tracks auf keinen Fall ausgesetzt, sondern erleben konträr dazu ihren vorläufigen Höhepunkt. Eine Tatsache, die wohl darauf zurückzuführen ist, dass Saitenhexer und Frontmann Waye gerade erst so richtig in den Flow gekommen ist.



Dennoch kann man nicht mit allen Tracks auf "Shattered Elysium" vollumfänglich mitgehen, weil sich die Platte nach einem sehr interessanten Einstieg immer häufiger in verkopften Arrangements verzettelt und der eigentlichen Fast-Forward-Attitüde einige vertrackte Strukturen gegenüberstellt, die nicht in allen Nummern den zündenden Effekt haben. Gerade im mittleren Part gibt es mit 'Eternal Conflict' und 'Under His Eye' einige Nummern, die zwar in Sachen Aggressionslevel unangefochten bleiben, in denen Waye aber offensichtlich zu viel möchte und die Songs folglich auch ein wenig mit Riffs überfrachtet. Da die Verbindung zu seinem Landsmann Jeff Waters offensichtlich nicht nur inspirativ sehr groß ist, kann man das in den gegebenen Momenten zwar immer wieder verknausern, allerdings sollte Waye sich hin und wieder auch den eigentlichen Songs unterordnen, da er es eigentlich gar nicht mehr nötig hat, seine flinken Finger unter Beweis zu stellen. Aber vielleicht kann ihm das ANNIHILATOR-Mastermind hier in Zukunft noch einmal unter die Arme greifen.

Sieht man mal von den gelegentlich überladenen Momenten ab, ist "Shattered Elysium" auf alle Fälle eine spannende Geschichte im Grenzfeld von flottem Thrash und teils melodischem Prog Metal geworden, die nicht nur handwerklich den höchsten Ansprüchen genügen kann, sondern auch in Sachen Vielseitigkeit kaum Wünsche übrig lässt. Tracks wie 'Endgame Euphoria' und 'Anarchy Avenue' kicken mächtig, ohne dabei nur auf ihre latente Aggression setzen zu müssen. Und mit 'The Battle For Monte Cassino' und 'Whispers From The Shadows' kann man besagtem Herrn Waters auch mal locker die Stirn bieten. Lediglich das Cover des DURAN DURAN-Gassenhauers 'Hungry Like The Wolf' will nicht so recht passen, ist aber insgesamt auch absolut im Rahmen und rundet eine vielseitige, manchmal noch etwas hektische Platte ordentlich ab.

Thrash Metal hat in Kanada eine lange Tradition, und TRISKELYON hat sicherlich das Zeug dazu, in den Annalen noch eine bedeutendere Rolle zu spielen. "Shattered Elysium" ist jedenfalls ein weiterer anständiger Schritt in die richtige Richtung und auch mit programmierten Drums klangtechnisch richtig überzeugend.