Mehrere richtig tolle AOR-Songs und ein paar, bei denen das gewisse Etwas fehlt.

Eine AOR-Band, die sich nach dem Sanskritwort für "Dreizack" benannt hat und einen solchen auch noch im Logo führt, schien mir Grund genug, um mich dafür zu interessieren, diese Rezension zu verfassen. Ich wurde auch nicht enttäuscht, denn "Becoming The Enemy", das bereits das vierte Album der Melodic Rocker TRISHULA aus dem Vereinigten Königreich, hat einige hervorragende Tracks zu bieten. TRISHULA wurde zunächst als Soloprojekt des Gitarristen Neil Fraser im Jahr 2015 gegründet. Der walisische Sänger Jason Morgan sorgt mit seiner besonderen Stimme für internationales Niveau. Weitere Mitglieder sind Rick Benton (Keyboards), Dan Clark (Bass) und Neil Ogden (Schlagzeug).

Die Musiker verfügen über jede Menge Erfahrung und haben bei TEN, RAGE OF ANGELS, MAGNUM und DEMON mitgewirkt. Na, wie klingt das? Da schrauben sich doch die Erwartungen in die Höhe, oder? Und tatsächlich legt TRISHULA mit dem sensationellen ersten Song 'Wardance (Long Live The Rising)' standesgemäß los. Eine tolle Strophe und ein wunderbarer Refrain gepaart mit diesem Hauch von Melancholie, das sind schon unwiderstehliche Zutaten. Hinzu kommt noch das emotionale Gitarrenspiel von Neil Fraser. Würde es auf diesem Niveau weitergehen, läge für "Becoming The Enemy" eine sehr hohe Note in Reichweite.'Will Heaven Ever Give Us What We Need' und 'When I Gave You Everything' können aber trotz ihrer unbestreitbaren Qualität vor allem im gesanglichen Bereich nicht ganz an die Großartigkeit des Openers anknüpfen, denn es fehlen die Melodien, an die man sich erinnert. Gut gemacht, aber auch nicht mehr. Mit 'The Walls Of Eden' packt die Band aber wieder einen echten Klassesong aus. Allein der Refrain gehört mit zum Besten, was wir auf "Becoming The Enemy" zu hören bekommen. Auch die mit Streichern veredelte Ballade 'The Long Goodbye' kann sich hören lassen. Bei 'You're My Detonation' jedoch hatte ich schon im Vorfeld wegen des Titels eine düstere Vorahnung, die dann auch bestätigt wurde. Hier erinnert mich zu viel an AEROSMITH. Wegen des Zusammenspiels von Rhythmusgitarre und Keyboards sollten Freunde der rezenteren Alben von MAGNUM mal in 'Here Comes The Night' reinhören. Mit dem schnelleren 'Wait For A Minute' kann TRISHULA noch einmal Akzente setzen. Auch die letzten beiden Songs haben ein gutes Niveau.

So lässt sich in der Schlussbetrachtung bei der Begeisterung, die die einzelnen Tracks auslösen, eine gewisse Wellenbewegung feststellen. Aber aufgrund der Qualität der musikalischen Darbietung käme mir eine Bewertung unter acht Punkten wie Wettbewerbsverzerrung vor.