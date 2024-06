GUNS 'N ROSES? AEROSMITH? Nein: THE TREATMENT!

Mit ihrem mittlerweile bereits sechsten Studioalbum machen die Herrschaften von THE TREATMENT einmal mehr so richtig Dampf und bewerben sich offensiver denn je auf den inzwischen doch verwaisten Mainstream-Hardrock-Thron, den in den frühen 90er Acts wie AEROSMITH und bisweilen auch BON JOVI unerreichbar erscheinen ließen. Die Truppe aus dem britischen Cambridge hat genau jene Vibes am Start, die seinerzeit Platten wie "Pump", "Keep The Faith" und "Get A Grip" ihr ganz spezielles Eigen nennen durften, bedient sich zwischenzeitlich auch mal bei bluesigeren Geschwistern wie WHITESNAKE und erlaubt sich hin und wieder auch mal den kurzen Abstieg ins Reich der Klischees. -Aber solange selbst in solchen Momenten (die Halbballade 'I Can't Wait No Longer' ist ein pefektes Beispiel) so tolle Stücke am Start bleiben, mag man hier immer wieder ohne jeglichen inneren Widerstand Gnade vor Recht ergehen lassen.



Die Nähe zu den großen Namen war auf den letzten THE TREATMENT-Platten schon ein durchgängiges Thema. Doch wenn die Rock 'n' Roll-Attitüde dreckiger ist als bei der heutigen Inkarnation der GUNS 'N ROSES, manchmal auch etwas ungestümer der AIRBOURNE-Modus angeschmissen wird und die Singalongs auch klarmachen, dass die himmelweit diskutierte, wahrscheinlich aber eine Utopie bleibende SKID ROW-Reunion niemals so coolen Stoff erzeugen könnte wie in den elf Nummern von "Wake Up The Neighbourhood", dann ist eine Menge Entscheidendes gesagt.



Zuletzt ist vor allem das Gesamtgefüge beim neuen Scheibchen das stärkste Argument. Die Gitarren haben einen enorm dreckigen Klang, es groovt an allen Ecken und Ende vom feinsten, und mit Tom Rampton haben die britischen Schützlinge einen der wohl besten Frontmänner im zeitgemäßen Classic Rock am Start, der auf "Wake Up The Neighbourhood" immer wieder von Neuem aufzeigt, was so alles in ihm steckt. 'Don't Make No Difference', 'Fire Me Up' und 'The Fire Still Burns' laden daher herzlich zum bis dato coolsten Schmutzrock-Release des laufenden Jahres ein und machen zugleich die Forderung nach einer umgehend folgenden Club-Tournee unvermeidlich!