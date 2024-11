Das ganz normale Modern-Metal-Entertainment auf einem sehr ordentlichen Level.

Wer im TRASH BOAT sitzt, muss nicht nur Müll produzieren, das wollen die gleichnamigen Briten auf ihrem Release vom ersten Moment an deutlich klarstellen. Zwar lehnt sich das Quintett nicht allzu weit aus dem Fenster und orientiert sich an typischen Modern-Metal-Strukturen, zaubert auf "Heaven Can Wait" aber ausreichend einprägsames und größtenteils mitreißendes Material aus dem Hut. Das sollte als erste Duftmarke auch schon mal ausreichen.



Die Einflüsse scheinen dabei recht weit zu reichen. Von melodischen Emo-Core der frühen ATREYU-Phase über manche jüngere KORN-Grooves bis hin zu der einen oder anderen namhaften Post-Hardcore-Kapelle scheint die Band so ziemlich alles konsumiert zu haben, was in den vergangenen zwei Dekaden im modernen Metal, aber auch in der alteernativen Rockszene Rang und Namen hat(te). Dicke Grooves sind die Basis, ein paar anständige Breakdowns sorgen für die nötige aggressive Zusatzmischung, die Refrains rettet nicht der liebe Gott, sondern der bärenstarke Gesang, der in manchen Tracks von "Heaven Can Wait" auch den bedeutenden Unterschied macht. Das Shouting bringt sehr viel Energie mit, die Melodiebögen werden ebenfalls mit ordentlich Power unterlegt, und zuletzt stimmen auch die emotionalen Einschübe, von denen sich auch dein großer Teil der Dynamik der neuen Songs ableiten lässt.



Auf der anderen Seite kann man TRASH BOAT nicht immer bescheinigen, Originalität als oberste Priorität deklariert zu haben. Zumindest entdeckt man nicht sonderlich viel Neues, was insofern aber völlig in Ordnung geht, dass auch im bekannten Rahmen richtig gutes Songmaterial angeboten wird und man sich trotz vieler offenkundiger Parallelen (PAPA ROACH ist hier auch ein Thema) bestens unterhalten fühlt. Inwieweit hier in näherer Zukunft leichte Verschleißerscheinungen auftreten werden, muss zwar noch die Zeit zeigen, doch für den aktuellen Anlauf bringt "Heaven Can Wait" ordentliches Modern-Metal-Entertainment, mit dem man sich den Augenblick angenehm versüßen kann. Braucht es mehr? Nun, zumindest jetzt gerade besteht dieser Eindruck nicht!