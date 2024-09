Ordentliches 90s-Geschrammel ohne nennenswerte Highlights

Die Frage nach den besonderen Highlights der ersten Full-Length von TORUS ist gar nicht so leicht zu beantworten, da die Platte am Ende ohne echte Hits über die Ziellinie geht und sich schließlich vornehmlich auf andere Qualitäten berufen muss. Da wären sicherlich die schrammeligen Gitarren, diese recht angenehme Post-Grunge-Atmosphäre und eine leichte Neigung zu vereinzelten Indie-Grooves mit dezenter BritPop-Attitüde, die hier ins Gewicht fallen könnten. Doch ist dies schon besonders genug, um "Torus" auch bedenkenlos weiterzuempfehlen?



Das Trio aus dem Vereinigten Königreich ist auf jeden Fall sofort bei der Sache, wenn es um Spontaneität und Authentizität geht; wie ein Produkt der frühen 90er werden hier spezielle Retro-Sounds aufgefahren, die nicht gekünstelt klingen, sondern eher wie die Aufzeichnung der ersten rohen Ideen, die dann im Studio weiter veredelt wurden. Problematisch ist halt eben nur, dass im ersten Durchlaauf nicht sonderlich viel hängen bleibt, weil TORUS die emotionalen Parts nicht gesondert betont, die Darbietung an den Vocals vor allem in der ersten Hälfte nicht allzu ausdrucksstark ist, und auch in Sachen Melodien und Harmonien vorrangig Standards aufgefahren werden, von denen man sich nicht direkt aus dem Stuhl reißen lässt. Es ist sicherlich gute Rockmusik mit einem hervorstechenden, sehr coolen Gitarrensound, letztlich aber eher eines dieser Alben, die man schon zigfach zu Ohren bekommen hat, ohne dass man sich am Ende noch deutlich daran zurückerinnern kann - und das ist eben ein Beigeschmack, den "Torus" auch längerfristig kaum abstreifen kann.



Man mag nicht am Unterhaltungswert der drei Briten zweifeln, und ebenso kann man sich relativ flott und vergnügt darauf einlassen, mit anständigem und dreckigem Alternative Rock versorgt zu werden. Doch erst zu einem recht späten Zeitpunkt beglückt uns TORUS in Form von 'Back To Life', 'Gone' und 'Speed Trial' mit Nummern, die wirklich aufhorchen lassen. Für eine bedenkenlose Weiterempfehlung ist das dann zu wenig, für sattes Entertainment reicht es aber allemal.