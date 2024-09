Verträumt brachial und offensiv melancholisch.

Seit fünf Jahren sind die Skandinavier von TOGETHER TO THE STARS bereits am Start, haben in dieser Zeit zwei Platten eingespielt und sich in der europäischen Post-Metal-Szene zumindest in Underground-Kreisen bereits einen Namen gemacht. Mit der Veröffentlichung von "The Fragile Silence" erhofft sich das Quartett nun endgültig den Durchbruch und liefert hierzu auch ausreichend starke Argumente, die auch Gönner des modernen Black Metals hier und dort überzeugen könnten. Zumindest wenn der Blick über den Tellerrand weit genug ist, um auch melancholischen Parts und ausladend produzierten Harmonien Platz einzuräumen.



Das dritte Album erinnert bisweilen an die Arbeiten von HARAKIRI FOR THE SKY, weil TOGETHER TO THE STARS in den explosiven Phasen der sechs neuen Songs einen ähnlichen Energieausstoß generiert und hier auch mit der nötigen Aggression bei der Sache ist. Die Chorus-Passagen sind einerseits sehr eingängig formuliert, auf der anderen Seite aber auch mit einer gewissen Brachialität gezeichnet, die in starkem Kontrast zum eher melodischen Output der flächendeckend platzierten Melodien stehen, hier aber auch eine Dynamik bereithalten, die einen gehörigen Teil von "The Fragile Silence" definiert.



Man mag zwar nun nicht behaupten können, dass die Band hier kreatives Neuland betritt, doch in der Performance liegt genügend Leidenschaft, um dieses vermeintliche Defizit ganz locker zu kaschieren und das Material in eine ordentliche Position zu bringen, aus der heraus man eine ebenfalls anständige Bewerbungsgrundlage für einen baldigen Plattenvertrag konstruiert. Zwar wiederholt man sich in den finalen Parts der Scheibe gerne mal, bzw. produziert nicht mehr ganz so viel Abwechslung in den melodischen Themen des Albums, jedoch bleibt somit auch ein roter Faden bestehen, auf dem sich auch das homogene Konzept von TOGETHER TO THE STARS aufstellt. "The Fragile Silence" ist ein kurzweiliges, überzeugendes und meist sehr einprägsames Werk geworden, mit dem die Band aus dem hohen Norden einen weiteren Schritt nach vorne macht. Für Freunde zeitgemäßen Post Metals ist das Ganze daher auch definitiv einen Lauschangriff wert!