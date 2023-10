Besinnlichkeit versus spürbare Emotionen.

Drei Jahre nach dem Release von "The Whispering Of The Wind" meldet sich Multiinstrumentalist Pete Jones ein weiteres Mal zu Wort, offenkundig, um besagtem Album einen Sidekick an die Seite zu stellen, der sich thematisch deutlich an die verträumten Inhalte anlehnt. Musikalisch wählt der vielseitige Künstler dabei jedoch eine andere Herangehensweise und gibt den Ton diesmal mit der akustischen Gitarre an, wenngleich mit der gleichen emotionalen Schlagseite wie zum Start der Pandemie.

Allerdings sind die nachdenklich wirkenden Stücke von "The Turning Of The World" diesmal nicht ganz so klar auf den Punkt gebracht, was unter anderem daran festzumachen ist, dass die Variabilität der zwölf neuen Stücke gerade in der zweiten Hälfte etwas zu wünschen übrig lässt und das progressive Fundament gerne mal eher besinnlichen Klängen weicht, die man mit etwas Phantasie gerne auch eher in den weihnachtlichen Orbit schieben könnte. Dieser schmale Grat zwischen bewegenden Emotionen und eher kitschigen Soundfragmenten führt nach einer Weile dazu, dass die mögliche Gänsehaut bereits in der Entstehung zu kippen droht.



An und für sich ist "The Turning Of The World" sicherlich ein anständiges Album; Jones stellt seine Fähigkeiten an allen erdenklichen Instrumenten unter Beweis und punktet auch beim Gesang, so dass zumindest hier eine erkennbare Brücke zu "The Whispering Of The Wind" geschlagen wird. Doch beim Songwriting kreiert der Tausendsassa immer wieder mal einige Längen, die zwar nicht so schwer ins Gewicht fallen, dass man sich zu den neuen Stücken im Fahrstuhl am wohlsten fühlen würde, die aber letzten Endes doch den entscheidenden Unterschied beim relaxten Entertainment ausmachen.



Dabei startet das Ganze mit den beiden beschwingten Dosenöffnern 'The Getaway' und 'The Turning Of The World' noch mehr als ordentlich und macht umgehend Lust auf mehr. Doch die hohen Erwartungen, die Jones durch sein bisheriges Lebenswerk als Musiker selbst generiert hat, bleiben zu oft unerfüllt. Und genau dieser Umstand unterscheidet dann auch ein weitgehend ordentliches Album von einem tatsächlich überragenden. Fans von TIGER MOTH TALES sollten sicherlich mal reinschnuppern, Einsteigern hingegen sei an dieser Stelle dann doch eher der Vorgänger empfohlen.



Anspieltipps: The Getaway, Try