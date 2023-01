The boys are back on stage.

Vierzig Jahre alt wird im neuen Jahr "Life Live", das zweite und für lange Zeit letzte Livealbum von THIN LIZZY. Mitgeschnitten wurde es auf der Tour zur letzten Studioscheibe "Thunder And Lightning" und war damit ein Abschiedsgruß zur, für viele bis heute unverständlichen Auflösung der Gruppe. Ergänzt wurde das Programm um drei Stücke von den vorangegangenen Studioalben "Chinatown" und "Renegade" von der Tour 1981. Nun erscheint "Life Live" neu mit digital remastertem Sound.

THIN LIZZY war eine großartige Liveband, was auch auf dem vorliegenden Mitschnitt nachzuhören ist. Die intensive und ausführliche Interpretation von 'Got To Give It Up' kann man sicher zu den Höhepunkten der Scheibe zählen. Schwerpunkt der Setliste ist natürlich das neuere Material, das nach dem Erscheinen des ersten Livealbums "Live And Dangerous" veröffentlicht wurde. Zu etwa einem Drittel sind aber auch ältere Nummern vertreten, die aber sämtlich schon auf jener Livescheibe vorhanden waren. Eine bedingte Neuerung bietet diesbezüglich nur 'Don't Believe A Word', das 1983 in der langsameren, balladesken Fassung von GARY MOOREs Soloalbum "Back On The Streets" interpretiert wurde. Zu hören sind auf dem Livealbum sämtliche, auch ehemalige Bandmitglieder, die jemals auf einem Studioalbum mitgewirkt haben. Snowy White spielt bei den oben erwähnten 81er Aufnahmen von 'Renegade', 'Hollywood' und 'Killer On The Loose', auch wenn er auf der originalen LP nur für ersteres genannt wurde. Und natürlich weiß jeder THIN-LIZZY-Fan, dass die übrigen Ex-Mitglieder Eric Bell, Gary Moore und Brian Robertson die Band auf dem finalen 'The Rocker' auf Oktettstärke mit fünf Gitarren erweiterten.

Was bringt nun die Neuausgabe? Zunächst fällt die Farbgebung auf. Der ursprünglich dunkelblaue Rahmen des Frontcovers ist nun blaugrün. Ansonsten bietet der Re-Release kaum Neues. Es gibt weder Bonustracks noch ausführliche Informationen zum Album, das dünne Beiheftchen enthält die Fotostrecke aus dem Innenteil der ursprünglichen LP-Hülle und die Trackliste, die allerdings um Verfasserangaben erweitert und in den Zeitangaben tendenziell korrigiert worden ist. Das Remastering konnte nicht den dumpfen Sound, unter dem vor allem das fantastische 'Emerald' leidet und der streckenweise kaum Publikumsreaktionen hören lässt, verbessern. So gut das Liedmaterial und die Musikerleistungen auch sind, gegen "Live And Dangerous" stellt "Life Live" auch weiterhin nur den zweiten Sieger.



Die Neuausgabe erscheint als CD und digital.