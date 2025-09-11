THE GOOD, THE BAD AND THE ZUGLY - November Boys

November Boys

Mehr über The Good, The Bad And The Zugly

Genre:
Punk / Rock'n'Roll
∅-Note:
9.00
Label:
Indie Recordings
Release:
05.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. November Boys
    2. How To Do Nothing
    3. Norwegians Abroad
    4. Dig A Ditch
    5. A Blazer In The Northern Sky
    6. Scandinavian CRISPR Brat
    7. FOMO (Fear Of Missing Oslo)
    8. Hadeland Hardcore
    9. All My Friends Are Dead Inside
    10. New Kids On The Blockchain

    Suche

    Shop

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Login

    Neu registrieren