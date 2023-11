Ein unverhofftes, aber richtig fettes Comeback!

Eigentlich war die Geschichte von TEXAS IN JULY vor knapp zehn Jahren zu Ende erzählt. Die Band hatte sich offiziell verabschiedet, haderte mit einem instabilen Line-up und konnte sich anno 2014 offensichtlich nicht mehr motivieren, gemeinsam weiterzumachen. Überraschenderweise kehrt die Truppe nun aber zurück, hat intern ein paar Positionen verschoben, scheint aber wieder völlig regenriert - zumindest wird dieser Eindruck auf der neuen EP "Without Reason" vermittelt.



Es sind zwar nur fünf Stücke, die TEXAS IN JULY beim kurzfristig angekündigten Comeback in die Waagschale legt, allerdings handelt es sich hierbei ausschließlich um Schwergewichte, die zum Besten gehören, was der Metalcore-Export bis dato zu bieten hatte. Schon im Opener 'False Divinity' ist das alte Feeling sofort wieder zurück; fette Breakdowns, beklemmende Atmosphäre und eine erstaunlich brutale Performance künden von neuer Motivation und frischer Leidenschaft.



Doch es soll noch dicker kommen, denn sobald TEXAS IN JULY die Melodie-Maschinerie anwirft, hinterlässt man abseits der riffgesteurten Trümmer ein paar richtig starke Hooks, mit denen man live sicherlich wieder wird punkten können. 'Razor's Edge' und das definitive Highlight 'Put To Death', setzen hier wieder Zeichen und zeigen, dass die Herrschaften es ernster denn je nehmen. Mit 'Digital Hellscape' und 'Goodbye' (hoffentlich nicht wieder sinnbildlich zu betrachten) geht die EP nach etwas mehr als 17 Minuten dann auch schon ins Finish, hat bis dahin aber klargestellt, dass mit diesen Jungs auf bekanntem Level wieder zu rechnen ist. Auch wenn man nun spekulieren kann, wo die Truppe stehen würde, wäre sie konsequent am Ball geblieben, bleibt am Ende die Erkenntnis, dass diese Pause offenbar nötig war, um neue Kräfte freizusetzen. Und diese Energie atmet "Without Reason" in jeder Note!



Anspieltipps: Put To Death, False Divinity