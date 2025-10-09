TESTAMENT - Para Bellum

Para Bellum

Genre:
Thrash Metal
∅-Note:
8.50
Label:
Nuclear Blast
Release:
10.10.2025

    < 5 Wertungen

    1. For The Love Of Pain
    2. Infanticide A.I.
    3. Shadow People
    4. Meant To Be
    5. High Noon
    6. Witch Hunt
    7. Nature Of The Beast
    8. Room 117
    9. Havana Syndrome
    10. Para Bellum

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

