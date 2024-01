Progressives aus Down Under.

Mit TALIESIN meldet sich hier eine Band, über die man im Netz nur wenige Infos findet. Was verwunderlich scheint, wenn man sich das Material ihres wohl zweiten Werks "Disciple" anhört und direkt während der ersten Sekunden realisiert, dass es sich hier um Musiker handelt, die nicht erst seit gestern Musik machen. Was die Band an progressivem Arrangement auffährt, könnte auch von einer Band wie DREAM THEATER, SYMPHONY X oder mittlere FATES WARNING stammen. Die Australier fühlen sich im etwas düster angehauchten progressiven Power Metal mehr als wohl, der modern produziert ist, aber keine Hemmungen hat, tief im Siebziger-Prog-Rock zu verweilen. Letzeres wird unter anderem beim mit geilem Refrain ausgestatteten 'C.O.T.E.' (bei dem der Gesang stellenweise extrem an OZZY erinnert) oder während des achtminütigen 'God Damn Lies' deutlich, bei dem immer wieder zwischen modern und "traditionell" gewechselt wird. Hier trifft sozusagen DREAM THEATER auf SPOCKS BEARD (Gesangsarrangement), und man macht zusammen mit FATES WARNING einen langen Spaziergang im Park, begleitet vom Wispern der Siebziger-Ikonen. Neben den unfassbaren Instrumental-Skills vermag die Band es auch, ins Ohr gehende Melodien zu kreieren, auch wenn über die komplette Distanz nicht jede Note zu fesseln vermag und zwischen all dem Licht auch hier und da mal ein Schatten lauert. Im Großen und Ganzen aber ist der Band mit "Disciple" ein richtig gutes Werk gelungen, auf das sich aufbauen lässt.