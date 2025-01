Live und gefühlvoll.

Ich sehe gerade, dass SYLVAN bei uns zuletzt nicht auftauchte, das letzte Album "One To Zero" hat kein Review bekommen. Ob es daran lag, dass das Werk 2021, also mitten in die Pandemie-Zeit, veröffentlicht wurde und wir es dadurch übersehen haben oder ob das Prog-Spezial-Label Gentle Art Of Music damals ihre Promo-Aktivitäten anders angegangen sind, vermag ich nicht zu sagen. Was ich sagen kann, ist, dass Peters Anweisung von 2015 immer noch und für alle SYLVAN-Releases gilt: Kauft diese Scheibe!



Gut, bei Live-Veröffentlichungen darf man natürlich trotzdem zuerst einmal den Kopf schräg legen und fragen, ob man eine solche Veröffentlichung unbedingt haben muss. Bei der Beantwortung diese Frage gibt es eine erhebliche Grauzone, klar, wer gar nicht progaffin ist, wird durch "Back To Live" nicht bekehrt werden, Fans der Band haben den Doppeldecker natürlich bereits. Aber was ist mit dem Rest?



Fangen wir mit den Gründen zum sofortigen eintüten an: Musikalische ist die Band tight und die Lieder kommen nahezu perfekt rüber. Dazu kommt, dass der Sound wirklich kraftvoll und fett geraten ist. Ich habe es gerade verglichen, das gilt nicht nur für die alten Stücke, selbst die Songs des letzten Albums klingen auf "Back To Live" druckvoller. Sänger Marco Glühmann zeigt, dass er auch auf der Bühne ein hervorragender Sänger ist, der auch bei älteren Stücken wie 'Posthumous Silence', dem Titellied des 2006er Werks, mit dem die Band den Auftritt beschließt, oder dem episch-vertrackten 'In Chains' glänzt. Das älteste Lied ist übrigens 'Given, Used, Forgotten' aus dem Jahr 2004, das besondere Fanovationen erhält. Übrigens, das Publikum ist ebenfalls gut zu hören zwischen den Stücken, sodass auch etwas Live-Atmosphäre aufkommt.



Und was spricht dagegen? Nun ja, ich erwähnte eben die Live-Atmosphäre, Progrock-Shows haben eine Tendenz zur Perfektion. Davon ist auch SYLVAN nicht frei, besonders die neueren Stücke werden gespielt, aber nicht interpretiert, das Publikum genießt. Das ist bei einem livehaftigen Auftritt, ergänzt um die visuellen Einflüsse, weniger dramatisch, weswegen ich auch empfehlen würde, besser als die Doppel-CD die Blu-ray von "Back To Live" zu erwerben, denn diese Art der Unterstützung fehlt naturgemäß auf CD.



SYLVAN war lange nicht auf Tour und präsentierte 2023 daher erst das letzte Album live. Dieses Dokument, aufgenommen im Oktober 2023 in den Niederlanden, als SYLVAN mit den Labelkollegen RWPL auf Doppel-Headlinertour war, ist das erste Live-Album der Band seit 2008 und enthält nur vier Stücke, die auch damals schon in der Setliste standen. Es bildet eine Band ab, die gereift ist und ihren Stil verfeinert hat. Schade, dass die alten Stücke nahezu alle von dem Durchbruchsalbum "Posthumous Silence" stammen, hier hätte ich etwas mehr Mut zu eher Unbekannterem gewünscht.



Eigentlich kann "Back To Live" auf zwei Arten wirken: Zum einen als Abrundung für die Freunde des Sounds, denn die beiden CDs laufen schön und die Songs in einer angenehmen Reihung, die das Anhören zum Genuss macht. Aber auch als Einstieg für Neulinge, die die Orientierung im SYLVAN-Kosmos, immerhin mit zehn Studioalben, noch nicht haben. Hier ist so etwas wie eine Gebrauchsanweisung, eine helfende Hand, die den Neuling in die verschachtelte Natur der Hamburger führt.



Das offizielle Video zu 'Trust In Yourself' bietet einen guten Eindruck. Es zeigt auch, dass die Blu-ray sicher einen echten Mehrwert bietet, aber man sitzt ja nicht immer vor der Glotze. Ich möchte Peters Anweisung von oben etwas verallgemeinern: Kauft mehr SYLVAN, "Back To Live" ist ein guter Einstieg.



Trust In Yourself

https://www.youtube.com/watch?v=Cojw5zF8Z9c