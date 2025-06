Wenn die Nostalgie kickt.

(The) SWEET – wer hat da nicht Sendungen wie "Top Of The Pops", "Musikladen" oder "Disco" im Ohr. Das war schon der Fall, als ich die Rezension zu "Full Circle" geschrieben habe. Da kamen all die alten Erinnerungen wieder ans Tageslicht. Bei jener, vielleicht letzten Platte der Band, war sowieso nur noch Gründungsmitglied Andy Scott (Gitarre, Gesang) dabei.



Diesmal ist es etwas anders. Alle Aufnahmen von "Platinum Rare 1" wurden von den Originalmitgliedern eingespielt. Sie stammen aus dem Privatarchiv von Andy Scott und wurden von ihm persönlich ausgewählt. Wir hören hier seltene, alternative Takes, Demos, Instrumentals und Mixes, die es zum größten Teil noch nie auf einem regulären Tonträger gegeben hat.



Den Einstand gibt der Rough Mix von 'Ballroom Blitz' – zack, da geht direkt die Lutzi ab und zaubert sofort ein Grinsen in mein Gesicht. Allerdings sind nicht nur alternative Versionen der allseits bekannten Hits vertreten, obwohl ich gestehen muss, mich jetzt nicht so hundertprozentig im Backkatalog der Band auszukennen. Sehr zu meiner Freude gibt es auch viele tolle Instrumentalversionen, beispielsweise der Rock 'n' Roller 'IDC Jam', das fetzige Outtake von 'Midnight To Daylight' und - mein Favorit! - das fast siebenminütige 'Love Is Like Oxygen'. Das ist der Hammer, das habe ich so noch nie gehört. Immer wieder bin ich vom Zeitgeist des Rock 'n' Roll begeistert, da kann man einfach nicht ruhig sitzen bleiben, sondern wippt wenigstens mit dem Kopf und den Füßen mit.



So läuft schon einmal die erste CD "runter wie Öl" und lässt freudige Erwartung auf CD 2 aufkommen. Auch hier gibt es wieder das eine oder andere Instrumental (Outtake zu 'Strong Love, Demo zu 'Silverbird'), wobei hier mein Favorit eindeutig 'Fire Engine' ist. Irgendwie weckt dieses Stück übrigens Assozatione zu THE POLICE in mir. Ein bisschen "lalala" und "nanana" bekommen wir bei 'Maggie' und dem Demo 'Lettres D'amour' auf die Ohren und beim Abschlusstrack, dem Extended Rough Mix von 'Lost Angels' assoziiere ich etwas QUEEN, was nicht nur am Ertönen eines Gongs am Ende liegt. Wer noch mehr in Nostalgie schwelgen möchte, sollte es nicht versäumen, sich die offiziellen Videos zu 'Teenage Rampage' und 'Hellraiser' anzuschauen.



Mein Fazit: Für den SWEET-Fan gibt es natürlich keine Diskussion - "Platinum Rare 1" ist einfach ein MUSS. Ebenso kommen Musikfreunde sicher auf ihre Kosten, die gerne mal hören, was so im Tonstudio fabriziert wird, bevor ein Track endgültig fertig ist. Mir jedenfalls machen solche ungewöhnliche Aufnahmen jede Menge Spaß. Ach ja, "Platinum Rare 2" steht auch schon in den Startlöchern. Alle Interessierten können sich schonmal den 25. Juli 2025 vormerken.



Teenage Rampage (Rough Mix)







https://www.youtube.com/watch?v=AdPpQRzcSk8



Hellraiser (Rough Mix)







https://www.youtube.com/watch?v=7yYifj6IsUQ