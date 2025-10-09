Eine musikalische Rundreise durch New York mit Spaß und nostalgischen Erinnerungen.

(THE) SWEET erlebt ja gerade die eine oder andere Wiederveröffentlichung, so auch geschehen mit dem Album "New York Connection", ursprünglich von 2012. Zwar ist der Re-Release schon am 8. April 2025 über Metalville Records erschienen, aber erst jetzt zu mir gelangt.



"New York Connection" ist es ja ein reines Cover-Album, an dem sich vermutlich die Geister scheiden. Die einen bejubeln die Idee, andere rollen genervt mit den Augen. Dummerweise gehöre ich zu ersterer Kategorie, auch wenn ich jetzt nicht direkt in in himmelhoch jauchzende Jubelstürme ausbreche. Ich mag generell Cover-Versionen, weil ich es interessant finde, was Bands daraus machen, indem sie den Songs ihren eigenen Stempel aufdrücken. Nicht zu verwechseln mit Tribute Bands, die das Original so getreu wie möglich kopieren wollen.



Der Plan von SWEET mit diesem Album war, Songs verschiedener Künstler neu zu interpretieren und mit dem bandeigenen Sound zu versehen. Wobei alle Songs irgerndeinen Bezug zu New York haben. Allerdings bringt mich schon der erste Track 'New York Groove' zum Schmunzeln. Er wurde ursprünglich von RUSS BALLARD geschrieben, 1975 von HELLO aufgenommen und 1978 von ACE FREHLEY (KISS) für sein Solo-Album gecovered. Ihr seht also, wenn man tiefer in die Materie einsteigt, könnte das eine sehr lange Rezension werden.



Nein, keine Angst, auch wenn ich mir natürlich alleine schon aus Nostalgiegründen alle Originale noch einmal angehör/angeschaut habe, so werde ich jetzt nicht jeden einzelnen Song aufdröseln. Für den, den es interessiert, habe ich am Ende dieser Rezension noch eimal alle Titel samt Originalinterpreten und den Original Release-Jahren zusammengefasst, denn so wirklich hatte ich auch nicht alle auf dem Schirm. Man möge es mir nachsehen, falls mir da Fehler unterlaufen sein sollten.



SWEET hat es in meinen Augen tatsächlich geschafft, jedem Song den bandeigenen Stempel aufzudrücken, ja manche ihrer Interepretationen gefallen mir sogar besser als das Original. Einer wäre beispielsweise 'New York Connection', das mir im Original einfach zu jazzig ist. Sorry an alle TOM SCOTT- oder Jazz-Fans. Auch 'It's All All Moving Faster' ist mit seinem Punk-Rock in der Originalversion so gar nicht meins. Alle anderen Cover-Tracks habe ich ausgesprochen wohlwollend zur Kenntnis genommen, vielleicht auch deswegen, weil mir schon die Originalversionen gut gefallen haben. Meine Favoriten sind dabei 'Because The Night', 'You Spin Me Right Round (Like A Record)', 'Blitzkrieg Bop' und 'Join Together'  ich habe schon immer ein Faible für THE WHO. Aber, wie gesagt, im Grunde gehen alle Titel gut ins Ohr, "New York Connection" kann man auflegen und einfach durchlaufen lassen. Passt.



Die CD Version enthält außerdem vier Bonustracks, von denen mir die Akustik-Version von 'New York Groove' besonders gut gefällt. Auch die Live-Version 'You Spin Me Right Round', die vom Sweden Rock 2013 stammt, macht Laune. Mit einem sehr breiten Grinsen im Gesicht habe ich mir natürlich die Live-Version von 'Join Together' angeschaut, die vor sage und schreibe vierzehn!! Jahren im ZDF Fernsehgarten aufgenommen wurde. Wobei das dort mit "live" ja so eine Sache ist...

'Fox On The Run' gab es an diesem Tag auch, mit einer fürchterlichen Kameraführung  da hat der Kameramann den Titel wohl zu wörtlich genommen.



Was bleibt zu "New York Connection Re-Release" fazitmäßig noch zu sagen? Wer generell Spaß daran hat, wenn Bands einfach mal experimentieren oder sich selbst einen Wunsch erfüllen wollen, dem wird die Platte sicher gefallen. Man merkt, dass die Herren ebenfalls mit Spaß an der Umsetzung ihrer Idee gearbeitet haben. Wer solche Cover-Geschichten nicht mag, nun, der wird sicherlich auch hier die Nase rümpfen. Mir hat die Reise durch New York gefallen, sie macht Laune und lässt viele Erinnerungen wieder aufleben. Also, einfach mal in den "New York groove" reinhören und Spaß haben.



Join Together (ZDF Fernsehgarten 17.07.2011)







https://www.youtube.com/watch?v=ruSAtCEbquY



"New York Connection Re-Release" Trackliste:

01-New York Groove (RUSS BALLARD cover, 1975; HELLO, 1976)

02-Gold On The Ceiling (THE BLACK KEYS cover, 2011)

03-It's All All Moving Faster (ELECTRIC FRANKENSTEIN cover,1995)

04-New York Connection (TOM SCOTT cover, 1975)

05-Shapes Of Things (YARDBIRDS cover, 1977)

06-You Spin Me Right Round (Like A Record) (DEAD OR ALIVE cover, 1995)

07-Because The Night (PATTI SMITH cover, 1978)

08-Sweet Jane (THE VELVET UNDERGROUND cover, 1970)

09-Blitzkrieg Bop (RAMONES cover, 1976)

10-On Broadway (GEORGES BENSON cover, 1978)

11-Join Together (THE WHO cover, 1972)

Bonus Tracks:

12-All Moving Faster (PDQ mix)

13-Join together (original TV Mix, ZDF Fernsehgarten 17.07.2011)

14-New York Groove (Acoustic)

15-You Spin Me Right Round (live at Sweden Rock 2013)