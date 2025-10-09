SWEET, THE - New York Connection Re-Release

New York Connection Re-Release

Genre:
Rock
∅-Note:
8.50
Label:
Metalville Records
Release:
18.04.2025

    < 5 Wertungen

    1. New York Groove
    2. Gold On The Ceiling
    3. It's All All Moving Faster
    4. New York Connection
    5. Shapes Of Things
    6. You Spin Me Right Round (Like A Record)
    7. Because The Night
    8. Sweet Jane
    9. Blitzkrieg Bop
    10. On Broadway
    11. Join Together
    12. All Moving Faster (PDQ mix)
    13. Join together (original TV Mix)
    14. New York Groove (Acoustic)
    15. You Spin Me Right Round (live at Sweden Rock 2013)

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

