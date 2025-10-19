SURRENDER THE CROWN - Travails

Travails

Surrender The Crown

Genre:
Alternative Metal / Hard Rock
∅-Note:
7.50
Label:
Fame Recordings
Release:
19.09.2025

    < 5 Wertungen

    1. Stand In Defiance
    2. Signal In The Noise
    3. Travails
    4. Belong
    5. Half Your Heart
    6. Trigger The Shift
    7. Destruction Is Your Name
    8. Limitless Blue Sky
    9. Chase Away The Ghosts
    10. Toe The Line
    11. We Need You Here
    12. Guiding Lights

