Guter Indie-Garage-Rock aus Down Under mit einem Hit.

SLEEPMAKESWAVES ist ja eigentlich für Post Rock bekannt, doch Basser und Keyboarder Alex Wilson hat offensichtlich auch ein offenes Ohr für Retro-Garagen-Rock, immerhin hat er mit "60 Big Ones" die lange verschollene letzte EP der Australier SUPER FLORENCE JAM ausgebuddelt und klanglich für die Nachwelt aufbereitet. In den Anfangstagen als das nächste große Ding gehandelt, verschwand das Quartett aus Sydney im Jahr 2012 nach zwei EPs, einem Live-Release und zahlreichen Shows plötzlich spurlos und mit ihm ebenso die hier nun vorliegenden sechs Tracks, die nach knappen zwölf Jahren nun endlich aus der Schublade gelassen werden.



Und irgendwie wirken die Nummer dann auch etwas aus der Zeit gefallen, denn wenn wir ehrlich sind, ist das große Garage-Rock-Revival, das ja einst insbesondere von THE WHITE STRIPES und diversen Skandinaviern wie etwa MANDO DIAO angeführt wurde, ein bisschen eingeschlafen. "60 Big Ones" fungiert da fast wie eine fuzzig-rotzige Zeitkapsel, die uns aber wieder direkt in die Nullerjahre der Zweitausender katapultiert und nur so vor Liebe für die Sechziger und Siebziger trieft. 'Ocean's Way' eröffnet die Kurzrille dabei mit einem wuchtigen Riff, nur um in der Strophe ganz plötzlich in funkige Gefilde abzudriften und wird auch von gesanglichen Experimenten komplettiert, die zumindest für mich etwas zu sehr aus dem Rahmen fallen, um den Song als Höhepunkt zu empfinden. Doch keine Sorge, der etwas schwache Eindruck wird von 'Haunted' sofort korrigiert, denn der zweite Track der Scheibe entpuppt sich vor allem dank eines unwiderstehlichen Refrains als absoluter Volltreffer, der auf einer Stufe mit den großen Retro-Rock-Hits der eben erwähnten Dekade stehen könnte und eindrucksvoll untermauert, warum SUPER FLORENCE JAM zeitweise als großes Ding und spannender Newcomer gehandelt wurde.



In Sachen Hits bleibt die Nummer aber die Ausnahme auf "60 Big Ones", denn ansonsten mögen es die vier Australier eher psychedelisch, vertrackt und abgedreht, weshalb der Rest der Scheibe auch durchaus ein paar Anläufe braucht, bevor man ein paar rote Fäden erkennt. Dicht geflochten sind selbige aber auch dann nicht, denn zwischen all der Wildheit und einem klaren Überfluss an Ideen, bleibt der kompakt komponierte Songfaden dann doch des öfteren auf der Strecke. Wirklich große Höhepunkte oder Anspieltipps drängen sich mir dann im weiteren Verlauf auch nicht auf, auch wenn man in jeder Note die Liebe und Freude hören kann, mit der der Vierer anno 2012 bei der Sache war.



Muss "60 Big Ones" also einen Aufschrei nach einem Comeback der Australier auslösen? Für mich nicht unbedingt, denn abseits des absolut grandiosen 'Haunted' höre ich hier primär gut gemachten, aber eben auch nicht restlos begeisternden Retro-Garagen-Rock, der in meinen Ohren nicht gänzlich mit den Glanztaten der Größen in diesem Sektor mithalten kann. 'Haunted' dürft ihr als Fan des Genres aber dennoch einmal antesten.