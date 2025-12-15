SUMMONING - Stronghold

Stronghold

Genre:
Atmospheric Black Metal
∅-Note:
10.00
Label:
Napalm/SPV
Release:
11.05.1999

    < 5 Wertungen

    1. Rhûn
    2. Long Lost To Where No Pathway Goes
    3. The Glory Disappears
    4. Like Some Snow-white Marble Eyes
    5. Where Hope And Daylight Die
    6. The Rotting Horse On The Deadly Ground
    7. The Shadow Lies Frozen On The Hills
    8. The Loud Music Of The Sky
    9. A Distant Flame Before The Sun

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

