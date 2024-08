Grandiose Archivware in einer wuchtigen, frischen Produktion.

Bei den DIAMONDS DOGS hat Sulo Karlsson definitiv Geschichte geschrieben und sich in den Annalen des Rock & Roll mit einigen unverzichtbaren Alben und Songs unsterblich gemacht. Doch auch als Solokünstler hat der schwedische Musiker einige Sternstunden in seine Vita gesetzt, die vor mehr als 20 Jahren bereits schon mal unter dem Titel "Rough Diamonds" in die Regale gestellt wurden und mit den Jahren eine kleine Rarität geworden sind. Von daher ist es äußerst erfreulich, dass SULO die Scheibe nun ein weiteres Mal veröffentlicht und gleichzeitig noch eine Extra-CD hinzufügt, die mit weiteren Raritäten bestückt ist - und musikalisch ganz locker das Level der eigentlichen Diamanten hält.



Der bluesige Hardrock, den der skandinavische Mastermind seinerzeit inszeniert hat, gehört definitiv zu den besten Genre-Vertretungen aller Zeiten und wird auf "Rough Diamonds, Rare Gems & Rowdy Tracks" auch direkt wieder sehr lebendig. Songs wie 'Weekend Monster' und 'Rough Diamond' überzeugen mit einer fantastischen Hookline, der flotte Blues-Rocker 'RNR Declaration' rockt einfach zeitlos schön, mit 'Vegas Vamp' hat SULO derweil den absoluten Überhit im Gepäck. Wenn es zum Ende von "Rough Diamonds" mit 'Dullsville Girl' und dem 'Gravity Blues' ins große Finale geht, hat man längst Freudentränen in den Augen, weil auch hier durchweg Fantastisches geboten wird.



Doch auch die "Rare Gems"-Episode überzeugt mit echten Highlights, wie dem balladesken 'Seems Like Heaven's Out Of Angels', dem flotten 'It Must Be Spring' und dem einprägsamen 'Under My Wings', die eigentlich viel zu schade sind, als dass sie in in den Archiven verschwinden sollten, aus denen SULO sie nun wieder herausgeholt hat. So tolle Melodien, solch ein unfassbar geniales Feeling und dann diese Stimme - das ist schon wirklich einzigartig. Aus diesem Grund ist das Fazit mehr als eindeutig und kommt zuletzt auch einer echte Verpflichtung gleich: "Rough Diamonds, Rare Gems & Rowdy Tracks" ist ein Must-have für alle Liebhaber des bluesigen Hardrocks und vielleicht sogar die beste vermeintliche Raritätensammlung, die das Genre zu bieten hat. Kaufen bitte, am besten sofort!